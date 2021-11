VIDEO: LeBron James sufre su primera suspensión por codazo

El alero estrella LeBron James, de Los Angeles Lakers, sufrió este lunes su primera suspensión de un partido desde que llegó a la NBA por haber golpeado en la cara de forma "imprudente" al pívot de los Detroit Pistons, Isaiah Stewart, según anunció la NBA.

Es la primera suspensión en los 19 años de carrera de James, quien ha ganado cuatro títulos de la NBA con tres equipos diferentes (Miami, Cleveland y Lakers).

LeBron and Isaiah Stewart get into it 😳

Wow. pic.twitter.com/VJFntCo6cY

— Bleacher Report (@BleacherReport) November 22, 2021