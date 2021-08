Venezolano le quita a Guerrero Jr. el subliderato de jonrones

HOUSTON, EEUU.- La batería venezolana brilló en la jornada de las Grandes Ligas cuando Rafael Ortega pegó par de vuelacercas que lo convirtió en el protagonista ganador junto a su compatriota receptor Salvador Pérez, quien también se voló la barda y se metió en la competencia por el mejor jonronero en las Mayores.

Ortega pegó grand slam y los Cachorros de Chicago blanquearon 7-0 a sus vecinos de los Medias Blancas, del Joven Circuito, en el duelo de interligas.

El bambinazo de Ortega fue el octavo y lo aportó en el cuarto episodio llevando a tres compañeros en los senderos, contra el abridor Lance Lynn, cuando había dos outs en el episodio.

El toletero venezolano botó la pelota por todo lo alto del jardín derecho, empujando a la registradora al guardabosques Jason Heyward, a su compatriota, el receptor Robinson Chirinos y al parador en corto dominicano Sandy Alcántara.

Pérez conectó cuadrangular por cuarto juego consecutivo, suma 37 en lo que va de temporada, y dirigió el triunfo de los Reales de Kansas City por 4-2 sobre los Marineros de Seattle.

Pérez (37) bateó de vuelta completa en el quinto episodio llevando a un corredor en los senderos, al cazar la serpentina del abridor Tyler Anderson, con dos outs en la entrada.

Con su vuelacercas, Pérez asciende al segundo lugar en solitario de la lista de mejores jonrones de las Grandes Ligas, detrás sólo del actual líder el japonés de los Angelinos de Los Ángeles, Shohei Ohtani, que tiene 41.

Pérez superó al dominicano Vladimir Guerrero Jr., que inició la jornada con 36 jonrones.

La racha de cuatro jonrones de Pérez está empatada por la más larga de su carrera, la última la consiguió en 2017.

Pérez tiene 16 jonrones desde el receso del Juego de Estrellas, incluidos siete en el actual viaje de 10 juegos de los Reales.

Con su vuelacercas, Pérez daña las aspiraciones de postemporada de los Marineros.

El abridor dominicano Frankie Montas lanzó siete entradas en blanco y los Atléticos de Oakland derrotaron 3-2 a los Yanquis de Nueva York, que vieron rota su racha de 13 victorias seguidas, la mejor del equipo en casi 60 años.

Montas (10-9) permitió dos imparables, dio una base y ponchó a seis bateadores en camino a conseguir el triunfo.

El dominicano enfrentó a 23 bateadores con 98 lanzamientos, de los cuales 63 viajaron a la zona del strike y dejó en 3.66 su promedio de efectividad.

Montas consiguió su primera victoria desde el 29 de julio.

El abridor dominicano Sandy Alcántara lanzó siete sólidos episodios y el guardabosques dominicano Jesús Sánchez conectó jonrón para los Marlins de Miami, que derrotaron 6-1 a los Rojos de Cincinnati.

Alcántara (8-12) trabajó siete episodios, permitió seis imparables, una carrera, dio una base y retiró a 12 bateadores por la vía del ponche.

El dominicano realizó 98 lanzamientos, de los cuales 75 viajaron a la zona del strike y dejó en 3,27 su promedio de efectividad luego de enfrentar a 28 bateadores.

En el ataque el guardabosques dominicano Jesús Sánchez (5) conectó batazo de vuelta completa llevando a dos corredores en el camino contra los servicios que le mandaba el abridor cubano Vladimir Gutiérrez, con un out en el episodio.

El guardabosques cubano Yordan Álvarez conectó cuadrangular por quinta vez en ocho partidos, el parador en corto puertorriqueño Carlos Correa también botó la pelota fuera del parque y los Astros de Houston, líderes de la División Oeste de la Liga Americana, vencieron 5-2 a los Vigilantes de Texas.

Álvarez (27) mantiene el poder de su tolete y volvió a conectar de cuatro esquinas.

El cubano sacó la pelota del campo en el segundo episodio al cazar la serpentina del abridor Kolby Allard, sin corredores por delante, sin outs en la entrada.

Mientras que Correa (20), que juega su última temporada con los Astros, también castigó a Allard con vuelacercas, en el tercer episodio, sin compañeros en el camino, con un out en el episodio.

Correa alcanzó los 20 jonrones por quinta vez en sus siete temporadas en las Grandes Ligas con su cuadrangular hacia lo profundo de la segunda cubierta de asientos en el jardín izquierdo para una ventaja de 4-0.

Desde el montículo, el abridor dominicano Framber Valdez (9-4) ponchó a siete y caminó una en siete entradas, mientras permitió dos carreras y tres imparables para luego tener todo el apoyo de la ofensiva de los Astros, que sigue explosiva y dominante.

El zurdo lanzó seis entradas sin indiscutibles y sin anotaciones con seis bases por bolas contra Texas el 24 de julio.

Esta vez realizó 85 lanzamientos, de los cuales 61 viajaron a la zona del strike contra 26 bateadores, y dejó en 2,91 su promedio de efectividad.

Framber Valdez had a great outing!

7 IP, 3 hits, and 2 earned runs to get his ERA down to 2.91. He had 7 strikeouts — all on his curve!pic.twitter.com/dzB6kzLVID

— Apollo Media (@ApolloHOU) August 29, 2021