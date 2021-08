Un estadounidense y un inglés en Chile ante Brasil, Ecuador y Colombia

SANTIAGO DE CHILE.- La selección chilena disputará la próxima triple fecha de clasificatorias rumbo a Catar 2022 de septiembre ante Brasil, Ecuador y Colombia sin poder contar con su estrella Alexis Sánchez en la ofensiva, pero con la gran novedad del estadounidense Robbie Robinson y del inglés Benjamin Brereton, ambos goleadores con madre chilena.

Hace tiempo que circulaba la noticia de una lesión de Alexis, aunque el técnico, Martín "Machete" Lasarte, prefirió esperar lo máximo posible para descartar toda posibilidad: la lesión muscular de Sánchez lo dejó fuera de debut en el Calcio con el Inter de Milán e impedirá también que juegue por los puntos vistiendo la camiseta de La Roja.

La delantera chilena contará, en tanto, con el experimentado Eduardo Vargas, goleador del plantel durante la pasada Copa América y probado artillero jugando por su selección.

A él se sumará el chileno-británico Brereton, del Blackburn Rovers de Inglaterra, quien hizo su debut precisamente en el torneo continental donde alcanzó gran notoriedad tras convertir en el partido ante Bolivia y asistir a Vargas en el duelo ante Uruguay.

Pero la sorpresa en el ataque ideado por Machete es la incorporación de Robbie Robinson, estadounidense de ascendencia chilena que milita en el Inter Miami FC del país del norte, equipo donde se ha transformado en una de las revelaciones por su efectividad de cara al gol.

The pass, the dribble, the finish. 😮

Just lovely fútbol from #InterMiamicf and Robbie Robinson! pic.twitter.com/X7pqJ42wKq

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 22, 2021