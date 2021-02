"Suena repetido, pero me entusiasma ver a Nadal y Djokovic"

Redacción Deportes.- La exjugadora austríaca Barbara Schett cree que a pesar de que el serbio Novak Djokovic y el español Rafael Nadal se han convertido ya en jugadores habituales en las grandes finales, ella todavía siente entusiasmo por verles jugar, sobre todo ahora, a las puertas del Abierto de Australia.

"Suena repetido y aburrido, pero me entusiasma ver competir a Rafa Nadal y Novak Djokovic. Obviamente, también a Dominic Thiem. El cuadro masculino es muy emocionante, Nick Kyrgios volverá a estar en acción, y siempre es alguien a quien hay que mirar, especialmente en Australia", dice la experta en tenis de Eurosport, cadena que emite en directo y en exclusiva el Open de Australia.

ESCALAFÓN MUNDIAL EN VÍSPERAS DEL GRAN SLAM

Schett lleva en esta cadena 15 años. Como jugadora, alcanzó el séptimo puesto de la lista mundial en 1999, temporada en la que llegó a los cuartos de final del Abierto de EE.UU. En su corta carrera (se retiró a los 28 años) ganó tres títulos individuales WTA.

"Creo que todos podemos alegrarnos de que haya un Grand Slam en Melbourne, porque necesitamos tenis, necesitamos tenis en vivo, los jugadores necesitan jugar, es su trabajo... Creo que es increíble que Tennis Australia lo haya impulsado y que esté ocurriendo", dice en declaraciones cedidas por su cadena.

En cuanto a los favoritos, Schett se decanta en el cuadro femenino por la local Ashleigh Barty, la número uno del mundo. "Creo que Ash Barty es la jugadora a tener en cuenta, ha estado en Australia durante todo un año, está descansada, no ha tenido que pasar la cuarentena, ha estado practicando en esa superficie durante mucho tiempo", razona.

"Está acostumbrada al calor, sabe cómo ganar un evento de Grand Slam, lo que sin duda es una ventaja para ella. Ya veremos, porque obviamente no ha jugado ningún partido, así que será interesante ver cómo se desenvuelve", añade.

Schett apunta que su favoritismo tiene que ver mucho con la cuarentena que han tenido que pasar el resto de jugadores/as. "Si tienes que pasar una cuarentena de dos semanas va a ser muy duro si no puedes salir, porque puedes entrenar todo lo que quieras en la habitación del hotel, pero sales y hay 35 grados y no has golpeado una pelota, no has tenido aire fresco, necesitas tiempo para adaptarte. Seguro que pierdes un poco de forma física", dice.

También pone el punto de mira en la estadounidense Serena Williams que aspira a igualar el récord de 24 grandes de Margaret Court.

"Serena quiere ganar otro título de Grand Slam, está muy motivada, no puedo creer que todavía esté ahí, a los 39 años, jugando como lo hace y compitiendo por títulos de Grand Slam; no es que gane un par de partidos, sino que sigue profundizando en los torneos de Grand Slam", añade sobre la americana que no obstante se ha retirado del torneo previo, en las semifinales de Yarra Classic, por precaución, tras sentir molestias en su hombro derecho.

"Si alguien hubiera dicho que Serena seguiría jugando a los 39 años habría dicho no hay posibilidad, esto es imposible", prosigue.

"Yo me retiré a los 28 años y pensé que era demasiado mayor. ¿De dónde saca la motivación? Eso es lo que me sorprende. Creo que quiere demostrar a todo el mundo que es la mejor de todos los tiempos, y creo que debería pasar a los libros de historia como la mejor de todos los tiempos", añade Schett.

La austríaca se pregunta si habrá otra campeona de Grand Slam, y señala a la polaca Iga Swiatek, campeona de Roland Garros. "¿Podrá repetirlo?. Es muy emocionante. Estoy deseando que llegue y ver cómo todos los jugadores manejan la situación actual", comenta Barbara Schett. EFE