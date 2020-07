Shaw de Toronto descontento por encierro en hotel

Redacción Deportes, EEUU.- Travis Shaw, jugador de cuadro de los Azulejos de Toronto, dice que no está interesado en concentrarse en el hotel adjunto al "Rogers Centre" si el gobierno canadiense otorga una exención de las Grandes Ligas para jugar béisbol en Toronto en medio de la pandemia del coronavirus.

Lo anterior después de que los Azulejos crearon un ambiente de cuarentena estricto en el "Rogers Centre" y el contiguo "Toronto Marriott City Center Hotel" durante el campamento de entrenamiento.

Pero por el momento la exención actual que extendió el gobierno no cubre la temporada regular ni los viajes de los jugadores entre Estados Unidos y Canadá.

Las Grandes Ligas requieren una exención, ya que cualquier persona que ingrese a Canadá por razones no esenciales debe aislarse durante 14 días.

La frontera entre Estados Unidos y Canadá permanece cerrada a viajes no esenciales hasta al menos el 21 de julio, y se espera que se extienda ampliamente.

Pero cualquier exención podría significar que a los jugadores de los Azulejos no se les permitirá salir del hotel adjunto al "Rogers Centre" cuando jueguen en casa.

"Todo el verano no va a suceder. No es una opción", expresó Shaw este viernes a través de Twitter.

A los jugadores no se les ha permitido salir del campo de juego ni del hotel desde que llegaron al campamento de entrenamiento a principios de este mes.

Los jugadores están sujetos a posibles multas de 750.000 dólares canadienses (551.000 dólares estadounidenses) y / o hasta seis meses de cárcel si dejan el hotel y el campo de juego.

"Nos dijeron que dos semanas, no todo el verano, todo el verano es demasiado", comentó Shaw, quien publicó dos tuits adicionales poco después del inicial, pero luego fueron eliminados.

Shaw dijo que "1) Déjenme ser claro. Estamos en la cuarentena de DOS semanas. Actualmente tengo un PAGO por condominio a una cuadra del campo de juego que no puedo usar. En ningún momento arriesgaría la seguridad pública o no seguiría las reglas ¿Está mal querer vivir en un lugar por el que ya he pagado?".

Añadió: "2) para poder salir a caminar (CON UNA MÁSCARA) para poder tomar aire fresco, caminar para ir a buscar comida para llevar (no comer adentro). No estamos buscando ir de fiesta, ir a los patios, salir de noche, o algo así. La seguridad pública es la prioridad número 1".

Mientras que el ex lanzador de los Azulejos, Marcus Stroman, quien ahora juega para los Mets de Nueva York, twiteó que no es "realista" pedirles a los jugadores de los Azulejos que se autoaislen en el hotel en Toronto durante la temporada.

"De hecho, creo que es lo correcto. Sólo digo que no parece realista. Eso es todo. Quiero que todos mis hermanos de los Azulejos estén felices y siempre con salud", dijo.

El presidente de los Azulejos, Mark Shapiro, dijo que el equipo espera saber antes del 12 de julio si se le permitirá jugar en Toronto.

Las instalaciones de entrenamiento del club en Dunedin (Florida) también son una opción.

Toronto comenzará su calendario de 60 juegos el 24 de julio en Tampa Bay, a unos 40 kilómetros de Dunedin.

El primer juego en casa de los Blue Jays está programado para el 29 de julio.

El presidente de los Azulejos, Mark Shapiro, ha dicho que los jugadores prefieren estar en Toronto que en Florida.

El número de casos de coronavirus está disminuyendo en Canadá, mientras que los casos están aumentando en Estados Unidos.

Shapiro ha dicho que los equipos visitantes no abandonarían los confines del "Rogers Centre" y el hotel adjunto al estadio si se aprueba el plan de la temporada regular.

Por su parte, el jardinero Randal Grichuk, dijo que "Quiero dejar en claro, no estamos pidiendo un tratamiento especial".

Agregó que "Entendemos que debemos permanecer en una 'burbuja de cuarentena'. Queremos asegurarnos de que todos estén a salvo. La parte más difícil es que no permiten que nuestra familia venga con nosotros. Eso es lo que lo hace difícil para muchos hombres". EFE