Sabalenka, Pliskova, Giorgi y Pegula, semifinalistas en WTA 1.000 de Montreal

TORONTO, Canadá.- La bielorrusa Aryna Sabalenka, actualmente la número 3 del mundo, disputará hoy sábado a la checa Karolina Pliskova el paso a la final del torneo WTA 1.000 de Montreal, mientras que la otra finalista se decidirá entre la italiana Camila Giorgi y la estadounidense Jessica Pegula.

Pliskova, la número 6 de la clasificación de la WTA, se impuso este viernes con facilidad a la española Sara Sorribes (31) en dos sets, 6-4 y 6-0.

Sabalenka tampoco tuvo grandes problemas para eliminar hoy a su compatriota Victoria Azarenka en dos sets, 6-2 y 6-4.

Por su parte, la italiana Giorgi, la 71 del mundo, dio la sorpresa de la jornada al vencer a la estadounidense Cori Gauff, la número 24 del ránking. Giorgi, que en 2018 llegó a situarse en el puesto 26 de la clasificación, derrotó a Gauff en 99 minutos.

Su contrincante en las semifinales, la estadounidense Jessica Pegula, la 30 de la clasificación, superó hoy en cuartos de final a la tunecina Ons Jabeur (22), que venció a la ídolo local, Bianca Andreescu, en tres sets, 1-6, 7-6 y 6-0. EFE

