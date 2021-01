Real Madrid trepa a la cima, pero el Atlético juega hoy

MADRID, España.- El Real Madrid venció a 2-0 al Celta de Vigo en casa el sábado gracias a un gol y una asistencia de la pareja española formada por Lucas Vázquez y Marco Asensio, colocando al equipo blanco por encima del Atlético de Madrid en la cima de La Liga.

La victoria llevó al campeón del fútbol español a la punta de la tabla con 36 puntos, uno por delante del Atlético, pero este tiene tres partidos menos y hoy domingo visita al Alavés.

Marco Asensio cerró el partido contra el Celta (2-0) con gol y asistencia y volvió a transmitir buenas sensaciones en un partido en el que jugó como extremo izquierdo, la posición favorita de un belga Eden Hazard que tras su octava lesión del curso volvió a tener minutos, en la segunda parte.

13 minutos jugó contra el Elche en su enésima reaparición, esta vez desde que se le diagnosticó una lesión muscular en el muslo derecho el pasado 30 de noviembre, y 16 estuvo sobre el terreno de juego en el duelo frente al equipo vigués en el que no tuvo protagonismo.

Sin embargo, Asensio, su principal competidor por el puesto, visto que el brasileño Vinicius Junior parece haber perdido la confianza del francés Zinedine Zidane ya que solo suma 21 minutos en los últimos cuatro partidos, volvió a ser determinante en la victoria contra el Celta.

Como ya hiciera frente al Granada entrando por el lesionado Rodrygo Goes, baja para los próximos tres meses después sufrir una lesión muscular con afectación del tendón en el bíceps femoral derecho que le tendrá apartado del césped tres meses, dio una asistencia medida, la segunda de esta temporada, en el minuto 6.

Ya en la segunda mitad, en el m.53, pudo celebrar un gol casi seis meses después -desde el 19 de julio contra el Leganés-. Contragolpe tras recuperación del croata Luka Modric que Lucas Vázquez aprovechó para cederle el balón en el segundo palo a Asensio, y éste superó con contundencia a Rubén Blanco.

Un festejo en el que sus compañeros le mostraron un gran cariño y se fundieron en un gran abrazo con el balear. Primero Nacho Fernández y luego Luka Modric lo felicitaron efusivamente.

Mejorando sensaciones tras un inicio de campaña dubitativo. Sin contarle para las estadísticas, también participó en el 0-1 del Real Madrid contra el Elche ya que un fuerte disparo suyo se estrelló en el travesaño y el rechace lo aprovechó Modric para batir con maestría a Edgar Badía.

Asensio va recuperando el atrevimiento y desparpajo que le hizo brillar antes de la grave lesión de rodilla que sufrió el pasado 24 de julio de 2019 en pretemporada contra el Arsenal. Rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla izquierda que le mantuvo 330 días alejado de los terrenos de juego.

Su vuelta no pudo ser mejor. El 18 de junio de 2020, contra el Valencia, volvió con gol a los 30 segundos y más tarde dio una asistencia a Karim Benzema. Tras una dura recuperación, como reflejó el propio club en un documental, se convirtió en un día que recordará para siempre y en el que no dejó de sonreír, como si de su debut se tratase, desde que el francés Zinedine Zidane le mandó a calentar en la banda del Alfredo Di Stéfano.

Reinicio esperanzador que se truncó en el inicio de la presente campaña, pero del que parece haberse repuesto justo cuando el Eden Hazard, un jugador por el que se apostó fuerte, está de vuelta.

“Quiero que el 2021 sea el año de Hazard”, aseguró Zidane en la rueda de prensa previa al partido contra el Celta consciente de que por las botas del astro belga pasan muchas de las opciones de su equipo de hacer algo grande esta campaña. Un jugador diferencial en ataque que no ha podido arrancar en la capital de España.

Hazard solo había tenido una lesión de gravedad en toda su carrera deportiva, hasta que fichó por el Madrid en julio de 2019. Esta, una fractura en el tobillo derecho en 2017, fue precisamente la que le trajo de cabeza la pasada temporada después de que el 26 de octubre recibiese una dura entrada de su compatriota Thomas Meunier en la misma zona.

Su estancia en el Madrid se resume en ocho lesiones y, además, un positivo en coronavirus del que tras haberse recuperado disputó tres partidos como titular de forma consecutiva, pero contra el Alavés solo aguantó 28 minutos sobre el terreno de juego antes de ser sustituido tras sufrir su octava lesión con la camiseta blanca.

291 días fuera que se traducen en 46 partidos en los que solo ha aportado tres goles y siete asistencias, Hazard tiene ante sí el gran reto de hacerse un sitio en el once titular de Zidane en el que Asensio deslumbra por izquierda y Lucas Vázquez es un fijo en banda derecha.

Zidane lo elogia

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se mostró satisfecho por el triunfo de su equipo ante el Celta, admitiendo que tienen "buenas sensaciones" y dejando elogios al nivel mostrado por Marco Asensio, de quien dijo que "está ahora mucho mejor".

"Me alegro por Marco, ha ido poco a poco tras tener una lesión importante y ahora está mucho mejor, cada vez mejorando. Me alegro por él y por el equipo porque es una cuestión de todos cuando se juega bien desde el inicio hasta el final. Hicimos un partido muy serio defensiva y ofensivamente. Me alegro por todos los jugadores", analizó en rueda de prensa.

El buen nivel de Asensio está retrasando la entrada de titular del belga Eden Hazard, para quien pide paciencia Zidane. "Vamos a ir poco a poco, no hay que forzar nada, tiene que recuperar sensaciones y ya está".

Zidane resaltó la firmeza mostrada. "Las sensaciones son buenas incluso en el partido de Elche, la pena es que no metes el segundo y hay riesgo porque también el rival tiene momentos fuertes que tienes que controlar. Acabamos de hacer una buena racha pero hay que seguir".

En cuanto a nombres propios habló del rendimiento de Nacho Fernández y Lucas Vázquez. Nacho no es de ahora, toda la vida es muy profesional, un jugador muy importante que cuando le toca jugar lo hace bien y lo ha demostrado otra vez. No me sorprende el partido que ha hecho".

"Lucas no es que me guste tanto a mí, es que lo está haciendo muy bien. De toda la vida es un jugador muy fiable, muy metido, muy del Madrid que lo da todo en el campo y me alegro por lo que está haciendo. A mi no me sorprende y a sus compañeros tampoco", sentenció