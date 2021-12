Nelson Cruz disfruta del "calor de la fanaticada" en el Juego de Leyendas

El estelar jugador de las Grande Ligas Nelson Cruz destacó este domingo la oportunidad que como jugador le brinda el Juego de Leyendas para reencontrarse con compañeros y con el público local, que no puede asistir a los parques de los Estados Unidos.

“Estoy muy contento de estar aquí, este es un evento no solamente para la fanaticada, yo como pelotero, me he encontrado aquí con compañeros y excompañeros que están aquí presente, verlos y recordar los momentos difíciles que estuvieron a mi lado, en la batalla en liga menores, es algo especial”, indicó Cruz, al participar en la actividad organizada por la Federación Dominicana de Peloteros Profesiones (Fenapepro).

“Estamos tratando de que la fanaticada dominicana, que no ha tenido el chance de vernos e ir a los Estados Unidos, tenga el privilegio de vernos aquí y recibir ese calor que solo ellos nos pueden brindar”, explicó Cruz, quien a sus 41 años continúa siendo uno de los bateadores más temidos en las Grandes Ligas.

Cruz, quien una vez más muestra su lado humano y deseo de colaborar con las causas que van en ayuda de los más necesitados al presentarse en esta actividad, la cual está destinada a recaudar fondos para la Fundación David Ortiz, que cada año cubre los procesos quirúrgicos de cientos de niños con problemas cardiacos.

Nelson, ganador del Premio Roberto Clemente por su labor caritativa fuera del terreno de juego, explicó que con esta clase de evento están mostrándole a los jugadores que vienen subiendo, la importancia de participar y respaldar a los más necesitados.

