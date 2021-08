Miguel Sanó conectó jonrón más largo del campeonato y Franmil Reyes otro

REDACCIÓN DE PORTES.- Con gran explosividad jugó el dominicano Miguel Sanó, que conectó el jonrón más largo en lo que va del campeonato, y su compatriota Franmil Reyes quiso estar cerca de la marca de este con otro toletazo largo.

El antesalista Alex Bregman conectó dos hits y empujó una carrera en su primera acción en más de dos meses, anotó la carrera ganadora en la décima entrada con un roletazo del guardabosques Jake Meyers y los Astros de Houston vencieron 6-5 a los Reales de Kansas City, para quienes Pérez se voló la barda.

El bateador designado cubano Yordan Álvarez (26) también botó la pelota fuera del campo en el cuarto episodio al conectar contra los lanzamientos del abridor Mike Minor, sin compañeros por delante.

El receptor puertorriqueño Martín Maldonado (10) también hizo sonar el tolete contra Minor, con cuadrangular solitario, en el tercer episodio.

El venezolano Salvador Pérez (34) mantuvo su racha explosiva y en el cuarto episodio le hizo contacto a la pelota que le lanzó el abridor Lance McCullers.

Con su vuelacercas, Pérez trata de meterse a la competencia por el mejor jonronero de las Grandes Ligas, un apartado que lidera el japonés Shohei Ohtani, con 40 vuelacercas.

De momento Pérez ya tiene su mejor marca profesional y se coloca cuarto en esa lista.

El guardabosques A.J. Pollock pegó batazo de vuelta completa bueno para dos anotaciones en la décimo sexta entrada y los Dodgers de Los Ángeles derrotaron 5-3 a los Padres de San Diego.

Por el equipo de San Diego, el guardabosques dominicano Fernando Tatis Jr. pegó su jonrón número 35 de la temporada, en el decimoquinto episodio, bambinazo de dos carreras.

Pero fue Sanó pegó el jonrón más largo de la temporada y los Mellizos de Minnesota vencieron 9-6 a los Medias Rojas de Boston.

El segunda base dominicano Jorge Polanco (24) también botó la pelota fuera del parque por segundo juego consecutivo, esta vez lo hizo en el cuarto episodio al descifrar los lanzamientos del abridor Nick Pivetta, con un corredor por delante y dos outs en la pizarra.

Mientras que Sanó (22) conectó jonrón de 151 metros, que es el más largo en las Mayores este año y uno de los más largos en la historia del "Fenway Park", sólo 2,1 metros más corto que el de 153 metros del legendario Ted Williams .

El jonrón de Sanó es el más largo en el "Fenway Park" desde que Statcast comenzó a medirlos en 2015.

La pelota voló muy por encima del marcador de 116 metros en el borde del jardín central del Green Monster, superando la pared de 11,2 metros, cuatro filas de asientos a la altura del mostrador, un pasillo detrás de ellos y una cerca de 1,8 metros detrás.

El jonrón de Williams ante Fred Hutchinson el 9 de junio de 1946 aterrizó 37 filas en las gradas del jardín derecho y golpeó en la cabeza al ocupante del asiento 21 de la Sección 42, Joe Boucher, rompiéndole el sombrero de paja. Se midió a 153 metros; la ubicación ahora está marcada con un asiento rojo solitario.

En 2001, utilizando un sistema que es menos preciso que el que usa ahora Statcast, se midió un jonrón del dominicano Manny Ramírez a 152,7 metros, preservando de manera sospechosa la leyenda de Williams.

El cuadrangular de Sanó dejó el estadio a la izquierda del asta de la bandera detrás del ojo del bateador en el centro, privándolo de otra distinción: sólo media docena de jugadores han golpeado bolas fuera del "Fenway Park" a la derecha del asta de la bandera, con el último por Jim Rice en 1975.

Desde el montículo, el triunfo se lo acreditó el abridor dominicano Alex Colomé (4-4) en un episodio.

Por los Medias Rojas el segunda base puertorriqueño Enrique Hernández (17) conectó de cuatro esquinas en la décima, solo, contra los lanzamientos del cerrador Ralph Garza.

Franmil Reyes (23), como bateador designado, pegó jonrón solitario de 137,4 metros hacia las gradas del jardín izquierdo, uno de los cuatro jonrones solitarios de los Indios de Cleveland, que vencieron 7-2 a los Vigilantes de Texas.

El guardabosques venezolano Anthony Santander conectó batazo de vuelta completa con los Orioles de Baltimore, que superaron 10-6 a los Angelinos de Los Ángeles.

Santander (14) volvió a sacar la pelota del campo, en el primer episodio, al cazar la serpentina del abridor estelar de los Angelinos, Ohtani, con bambinazo solitario y dos outs en la cuenta.

El toletero venezolano pegó jonrón por segundo día consecutivo y suma cuatro en los últimos cuatro juegos, después de que pegó dos el sábado contra los Bravos de Atlanta.

El receptor dominicano Francisco Mejía (6) conectó el jonrón de tres carreras -puso en la goma al cubano Yandy Díaz y a Kevin Kiermaier- en la novena entrada, que rompió el empate en la pizarra y los Rays de Tampa Bay vencieron 7-4 a los Filis de Filadelfia, en juego de serie interligas.

El novato dominicano Wander Franco conectó dos imparables para extender su racha de embasarse a 26 partidos consecutivos con los Rays.

Wander Franco has extended his on-base streak to 26 games.

That's the longest streak by a player 20 or younger since Frank Robinson in 1956 (43 games). pic.twitter.com/ddLWQglL0p

— MLB Stats (@MLBStats) August 26, 2021