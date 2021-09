Messi mete 3 y supera a Pelé como máximo goleador de selecciones

Messi de Argentina celebra un gol hoy, en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 entre las selecciones de Argentina y Bolivia en el estadio Monumental de Núñez en Buenos Aires (Argentina). EFE/Natacha Pisarenko/Pool

BUENOS AIRES, Argentina.- Con triplete de Lionel Messi, que superó este jueves a Pelé como máximo goleador histórico de las selecciones sudamericanas con 79 tantos, Argentina venció por 3-0 a Bolivia en la décima jornada de las eliminatorias a Catar.

El capitán de la Albiceleste, la figura de anoche ante la Verde en el estadio Monumental de Buenos Aires, alcanzó este récord en 153 partidos jugados con Argentina y extendió su leyenda.

El brasileño Neymar es quien más se acerca a la gesta de Messi y Pelé, pues ha marcado 69 goles.

Messi era desde 2016 el máximo anotador de la selección argentina cuando superó los 54 tantos de Gabriel Batistuta.

Con el triunfo, la Albiceleste sigue invicta y en el segundo lugar de la clasificación con 18 puntos, mientras la Verde es novena con seis unidades.

En la próxima jornada, el 7 de octubre, Argentina visitará a Paraguay y Bolivia irá a los pagos de Ecuador.

Messi rompe en llanto y expresa: “Hace mucho que soñaba con esto”

Messi no pudo contener las lágrimas en su emoción luego del triplete ante Bolivia y la celebración ante su público por la obtención de la Copa América: “Hace mucho que soñaba con esto”.

“Es un momento único por cómo se dio y después de tanto esperar. No había mejor manera de que sea y poder estar acá festejando es algo increíble”, señaló el capitán tras el triunfo por 3-0 que deja a la Albiceleste como escolta de Brasil en las Eliminatorias .

"No puedo más de tanta felicidad. Esto es lo que había soñado siempre y se me dio. Por mi familia que me está mirando y por todos los argentinos. La verdad que estoy muy emocionado. Mi mamá y mis hermanos están en la tribuna, que sufrieron mucho también. Estoy muy feliz”, enfatizó antes de romper en llanto en declaraciones televisivas tras el encuentro.

"La verdad que siempre lo digo: los premios individuales son secundarios, porque estamos acá por otra cosa", señaló al ser consultado por su récord de 79 goles, que le permitió superar a Pelé (77) y quedar como el máximo anotador en selecciones en Sudamérica.

Luego Messi levantó una vez más la Copa América ante el público argentino, dio la vuelta olímpica, festejó con sus compañeros antes de emprender su regreso hacia París.

PARAGUAY VOLVIÓ A GANAR

Paraguay superó por 2-1 a Venezuela, ganó después de seis fechas y logró su primer triunfo en Asunción en estas eliminatorias.

En el estadio Defensores del Chaco, el jugador del River Plate argentino Héctor Martínez, a los siete minutos, y Alejandro 'Kaku' Romero del Al-Taawoun FC, de Arabia Saudita, a los 46, le dieron el triunfo a la Albirroja que dirige el argentino Eduardo Berizzo.

Para la Vinotinto descontó Jhon Chancellor, del Brescia italiano, en el minuto 90.

La Albirroja, que recibirá a Argentina en la próxima jornada, acumula 11 puntos, mientras que la Vinotinto sigue en el foso de la clasificación con 4 enteros y será anfitriona de Brasil.

URUGUAY DESBANCÓ A ECUADOR EN SUSPIRO FINAL

Uruguay necesitó de 92 minutos para derrotar por 1-0 con tanto de Gastón Pereiro a Ecuador y desalojarlo del tercer puesto.

La presión de la Celeste contó con pocas ideas pero pudo rendir frutos minutos antes del gol de Pereiro de no haber sido por el VAR, que anuló una vistosa jugada de Matías Vecino.

Ecuador, que enfrentará a Bolivia, quedó estacionado con 13 puntos y Uruguay, que recibirá a Colombia, saltó al tercer puesto, ahora con 15.

COLOMBIA VUELVE A GUSTAR Y A GANAR

Colombia, que derrotó a Chile por 3-1, volvió a ganar y a gustar en un partido en el que dos goles de Miguel Ángel Borja y uno de Luis Díaz, lo llevaron a los 13 puntos con los que empató a Ecuador en la tabla.

Borja transformó en el minuto 19 un penalti concedido por el árbitro uruguayo Andrés Cunha, un minuto después, en el 20, mientras la celebración por la apertura del marcador aun seguía en las tribunas del estadio Metropolitano, un pase filtrado de Rafael Santos Borré dejó solo a Borja para definir a placer.

Chile descontó a los 56 con un tanto de Jean Meneses, pero en el minuto 74 el colombiano Luis Díaz puso el 3-1 definitivo.

Colombia visitará el 7 de octubre a Uruguay y Chile, octavo con 7 puntos, tendrá que ir ese mismo día a Lima para enfrentar a Perú.

BRASIL SUPERA A PERÚ Y SIGUE CON EL 100 %

Everton Ribeiro y Neymar le dieron el triunfo a Brasil ante Perú, que yace con 8 puntos en el séptimo puesto y vio cómo la Canarinha, sin sacar el pie del acelerador, ganó sin dificultades su octavo partido en igual número de salidas.

Con 24 puntos y pendiente de la suerte del superclásico con Argentina que quedó suspendido el domingo, los pupilos de Tite volvieron a jugar a placer.

Everton Ribeiro inclinó la balanza a los 14 minutos y Neymar completó 69 goles con la Canarinha al firmar el suyo en el 40.

En la próxima jornada Perú recibirá a Chile y Brasil jugará en los pagos de Venezuela. EFE