Los Suns rozan la final tras pelea callejera en Los Ángeles

LOS ÁNGELES, EEUU.- Los Phoenix Suns de Chris Paul y Devin Booker se colocaron este sábado a solo una victoria de la final de la NBA (1-3) tras ganar a domicilio a Los Angeles Clippers en un partido muy enrevesado, intenso y peleado por ambos equipos (80-84).

Con ese panorama, los Clippers, especialistas en remontadas en estos playoff, se sacudieron una primera mitad lamentable (36-50) y estuvieron a un solo punto de los Suns durante gran parte del tercer y el cuarto parcial.

Pero los angelinos no lograron ponerse por encima en todo el partido, Paul George falló desde el tiro libre en los últimos segundos, y Chris Paul, un experto en manejar con serenidad los momentos más delicados, certificó el triunfo de los Suns desde la línea de personal.

