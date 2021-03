Los Mets y Yanquis de Nueva York jugarán con público

NUEVA YORK, EEUU.- Los Mets y Yanquis de Nueva York tendrán aficionados en sus respectivos campos del Citi Field y Yankee Stadium cuando a partir del próximo 1 de abril de comienzo la temporada regular del béisbol profesional de las Grandes Ligas.

El gobernador del estado de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, anunció este jueves que tanto el Citi Field como el Yankee Stadium podrán cubrir el 20 por ciento de su aforo con los aficionados que deseen volver a presenciar los partidos en los campos de juego a partir del próximo abril.

La autorización gubernamental permitirá que 11 mil aficionados podrán estar en el Yankee Stadium cuando el Día Inaugural, el mismo 1 de abril, y más de 8 mil seguidores de los Mets, en el Citi Field, cuando disputen su primer partido de locales, el 8 de abril.

Los aficionados que puedan entrar a ambos estadios antes tendrán que presentar una prueba negativa de Covid-19 o un certificado de vacunación. Dichos requisitos podrían cambiar con el paso de la temporada.

"Mientras los casos de la COVID continúan a la baja, los límites de capacidad seguirán aumentando", indicó Cuomo ante representantes de ambos equipos.

La delegación de los Yanquis estuvo encabezada por el presidente del equipo Randy Levine, mientras los Mets tuvieron a su vicepresidente Andy Cohen.

También acudieron al acto del anuncio oficial de Cuomo, los exlanzadores CC Sabathia y Al Leiter.

"Me siento bien emocionado de que los aficionados tendrán una oportunidad de regresar al estadio", celebró Leiter. "No cabe duda: Cuando juegas ante una multitud y ellos te están animando o abucheando desde las gradas, no hay nada como eso".

Por su parte, los Yanquis en un comunicado oficial informaron que "tienen la esperanza de poder ampliar la capacidad y eliminar las pruebas a principios de mayo".

Los poseedores de bonos de temporada tendrán la primera oportunidad de comprar los boletos.

La noticia coincide con la regulación estatal de que a partir del 1 de abril, las instalaciones deportivas al aire libre con capacidad para 2.500 o más personas pueden comenzar a estar llenas al 20 por ciento.EFE