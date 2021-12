Los Leones del Escogido "no tienen mañana", afirma su dirigente

Ronny Paulino, dirigente de los Leones del Escogido

Los Leones del Escogido "no tienen mañana" dijo el dirigente del equipo, Ronny Paulino, previo al encuentro de este lunes con las Águilas Cibaeñas, en el cual se jugarán el avance a la semifinal del campeonato de béisbol invernal.

"Sabemos que no tenemos mañana y que hay que jugar fuerte", expresó Paulino en declaraciones a la prensa.

Aunque no reveló cuál será el lanzador que asumirá el reto de iniciar el encuentro, indicó que la estrategia será ir jugando entrada por entrada, aplicando los fundamentos y haciendo las pequeñas cosas para anotar las carreras que les permitan lograr la victoria.

Al referirse a la forma en la que su ofensiva ha respondido en los últimos partidos, el novel capataz señaló, que, ante la actual situación, sus jugadores han mostrado un mayor enfoque al salir a tomar sus turnos al bate, peleando cada uno de ellos.

"Ellos saben que no tenemos mañana y eso ha contribuido, por eso creo que el enfoque ha sido clave", apuntó Paulino.

Sobre la situación que se produjo en la novena entrada del partido del domingo en el estadio Cibao, de Santiago, cuando un grupo de fanáticos encendió las luces de sus celulares causando molestias a la defensa del conjunto que dirige, Ronny calificó esta acción como incorrecta, al tiempo que se mostró inconforme con la actitud del árbitro principal frente a este escenario.

"No creo que sea correcto, ya que, en otros estadios, cuando ha habido flashes encendidos, detienen el juego, pero en este caso lo que me respondió (el árbitro del plato), que eran demasiados y que no se podían controlar", explicó el dirigente escarlata.

A pesar de esta situación, Paulino trató de que sus jugadores no perdieran el enfoque y alcanzaron la victoria por marcador 12-9, extendiendo la contienda por el último boleto a la postemporada de Lidom, hasta el partido de esta noche, a disputarse en el estadio Quisqueya Juan Marichal, de Santo Domingo.