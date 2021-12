Los Bucks y los Suns tropiezan mientras que Warriors y Cavs suman

Los Milwauke Bucks cayeron en Boston ante unos Celtics con un Jayson Tatum que anotó 42 puntos y los Phoenix Suns fueron derrotados por los LA Clippers en una jornada en la que los Golden State Warriors vencieron por la mínima a los Indiana Pacers y Ricky Rubio entró en el club de los jugadores de la NBA con más de 5.000 asistencias.

Fitting that @rickyrubio9's 5,000th assist went to an old friend ❤️💛

📺 #CavsHeat on @BallySportsCLE pic.twitter.com/XrT2SBGCTb

— Cleveland Cavaliers (@cavs) December 14, 2021