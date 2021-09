LaLiga vuelve con aplazados, el Bernabéu abierto y Griezmann en Atlético

EFE/EPA/YOAN VALAT/Archivo

MADRID, España.- LaLiga española regresa con la cuarta jornada, marcada por el aplazamiento del Sevilla-Barcelona y el Villarreal-Alavés; la reapertura del Santiago Bernabéu y las últimas novedades del mercado, como la vuelta de Antoine Griezmann al Atlético y la del colombiano Radamel Falcao García para jugar en el Rayo Vallecano.

Al margen de la polémica generada por el cambio de fecha de los dos partidos, pedida al por LaLiga al Consejo Superior de Deportes (CSD) ante la ampliación de las ventanas de FIFA para la CONMEBOL, la competición se reanuda con seis equipos en cabeza, todos con 7 puntos, liderados por el Real Madrid, seguido de Sevilla, Valencia, Barça, Atlético y Mallorca.

Los de Carlo Ancelotti volverán a su campo 560 días después de jugar en él su último partido, que fue el 1 de marzo de 2020, cuando ganaron al Barça (2-0). Tras presentar al francés Eduardo Camavinga, lo harán para recibir al Celta, un equipo que aún no ha celebrado una victoria en las tres jornadas jugadas y que no gana en el Bernabéu desde 2006.

El Real Madrid-Celta cerrará el programa de partidos del domingo, fecha en la que se espera ver al francés Antoine Griezmann vestido de rojiblanco de nuevo, tras sus dos temporadas en el Barcelona, al que llegó después de pagar su cláusula de rescisión.

El equipo del "Cholo" Simeone, que sumó un punto in extremis ante el Villarreal (1-1), visitará al Espanyol, el único que aún no ha celebrado un gol en las tres primeras jornadas. Los catalanes suman dos puntos gracias a dos empates sin goles (con Osasuna y Villarreal) y encajaron su primera derrota la jornada pasada en Mallorca (1-0).

Para el domingo también están programados el Osasuna-Valencia y el Cádiz-Real Sociedad. El primero será un duelo de invictos, que los de José Bordalás afrontan con la ambición de mantenerse en cabeza y pendientes del regreso de sus nueve internacionales, además de la evolución de José Luis Gayá, lesionado en el España-Georgia.

En el segundo, el equipo de Álvaro Cervera saltará a por una victoria que se le resiste hasta ahora y que tuvo muy cerca ante Osasuna y tendrá enfrente a un rival que ha sumado los últimos seis puntos.

La jornada arrancará el sábado con el Levante-Rayo Vallecano, para el que el equipo valenciano está pendiente del estado de forma del defensa alemán Shkodran Mustafi por su posible debut. El Rayo solventó con un 4-0 su último compromiso ante el Granada y espera la incorporación del colombiano Falcao en su retorno a la Liga, en la que ya jugó en el Atlético entre 2011 y 2013

Athletic y Mallorca se encontrarán después en San Mamés, donde el once de Marcelino apuesta por su segundo triunfo sobre un rival invicto, al que ha ganado en sus últimos cinco duelos. Con dos puntos de ventaja, los baleares defenderán su condición y quizá por primera vez jugarán juntos en su formación el japonés Take Kubo y el surcoreano Kang In Lee.

A expensas de la fecha en que se jueguen los aplazados, la jornada se cerrará el lunes con el Getafe-Elche y el Granada-Betis, encuentros de la parte baja de la tabla.

El once de Míchel confía en sumar sus primeros puntos ante un equipo que tiene 2 fruto de dos empates, igual que el equipo de Robert Moreno, que recibe al Betis, reforzado con el fichaje del brasileño William José y en busca también todavía de su primera victoria liguera.

== LaLiga Santander (4a jornada): GMT -2 horas

. Sábado 11-sep

18.30 Levante-Rayo Vallecano

21.00 Athletic.Mallorca

. Domingo 12-sep

14.00 Espanyol-Atletico de Madrid

16.15 Osasuna-Valencia

18.30 Cádiz-Real Sociedad

21.00 Real Madrid-Celta

. Lunes 13-sep

20.00 Getafe-Elche

22.00 Granada-Betis

. Aplazados

Sevilla-Barcelona

Villarreal-Alavés. EFE