La FIFA y confederaciones rechazan Superliga Europea

MADRID, España- La FIFA y las seis confederaciones regionales del fútbol mundial (UEFA, AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL y OFC) reiteraron "firmemente" en una declaración formal que la creación de una 'Superliga Europea' restringida a ciertos clubes de ese continente no contará con el reconocimiento ni de la FIFA ni de la confederación correspondiente.

Más bien lanzó una severa advertencia a quienes participen en esa 'Superliga Europea': "Aquellos clubes o jugadores que disputaran dicha competición tendrían prohibido participar en las competiciones organizadas por la FIFA o la confederación correspondiente", señala el texto hecho público este jueves, "a la luz de las recientes especulaciones de la prensa sobre la creación".

La declaración recuerda que "conforme a los estatutos de la FIFA y de las confederaciones, todas las competiciones deberán estar organizadas o reconocidas por el organismo que corresponda a cada nivel: por la FIFA, a nivel global, y por la confederación, a nivel continental".

"A este respecto, las confederaciones reconocen la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, en su formato actual y en el nuevo, como la única competición de clubes de alcance global y la FIFA reconoce las competiciones de clubes organizadas por las confederaciones como las únicas competiciones continentales", añade.

También insiste en que "los principios universales del mérito deportivo, la solidaridad, el sistema de ascensos y descensos y la subsidiariedad son elementos clave en la pirámide del fútbol, la cual garantiza el éxito global de este deporte y, por tanto, están recogidos en los estatutos de la FIFA y de las confederaciones".

"El fútbol goza de una larga y próspera historia gracias a estos principios. Los resultados sobre el campo deben ser los que determinen siempre la participación en las competiciones mundiales y continentales", agrega la declaración.

Está firmada por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, el Jeque Salmán bin Ebrahim al Jalifa, presidente de la AFC, Constant Omari, presidente en funciones de la CAF, Vittorio Montagliani, presidente de la Concacaf, Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, Lambert Maltock, presidente de la OFC y Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA.

FIFA and the six confederations have released a statement in light of recent media speculation about the creation of a closed European 'Super League'.

