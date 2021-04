Jorge Polanco impulsa dos carreras y ganan los Mellizos

DETROIT, EEUU.- El segunda base dominicano Jorge Polanco pegó doble de dos carreras en el sexto episodio y los Mellizos de Minnesota contuvieron a la sensación de los Tigres, el novato Akil Baddoo, al imponerse 3-2 al equipo de Detroit.

Baddoo conectó un triple remolcador de carrera y sacó a un corredor con un tiro desde el bosque izquierdo, en otro destacado día de su sensacional irrupción en las Grandes Ligas.

Pero el novato fue sorprendido en la antesala tras su hit. En una nefasta tarde en las bases, los Tigres también quedaron out en el plato dos veces en el sexto episodio.

El receptor venezolano Wilson Ramos (2), que se fue de 2-1, botó la pelota fuera del parque con Detroit, mientras que el abridor Matthew Boyd (1-1) toleró tres carreras en siete entradas y cargó con la derrota.

El abridor japonés Kenta Maeda (1-0) cubrió seis episodios, permitiendo dos carreras y siete imparables camino de su primera decisión de la temporada con los Mellizos, que tienen marca ganadora de 4-2. EFE

Who will hit the #MNTwins first Target Field home run of 2021?

Jason Kubel (2010, 2014)

Jim Thome (2011)

Josh Willingham (2012-13)

Trevor Plouffe (2015-16)

Miguel Sano (2017-18)

Nelson Cruz (2019)

Jorge Polanco (2020) pic.twitter.com/7H81T1O84Z

— Twins Dingers (@TwinsDingers) April 7, 2021