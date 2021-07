Framber Valdez cerca del sin hit y Teoscar Hernández pega dos jonrones

REDACCIÓN DEPORTES.- La serpentina latinoamericana cobró protagonismo una jornada más en el béisbol de las Grandes Ligas cuando el zurdo dominicano Framber Valdez se acercó a un juego sin hits y fue decisivo en el triunfo de su equipo de los Astros de Houston.

En la batería también brillaron los latinoamericanos con el dominicano Teoscar Hernández, que botó la pelota en dos ocasiones, mientras que su compatriota Fernando Tatis Jr., pegó su vuelacercas número 30 de la temporada.

Valdez lanzó seis episodios y el parador en corto puertorriqueño Carlos Correa sacó la pelota del campo en el triunfo de los Astros de Houston por 4-1 sobre los Vigilantes de Texas, que les permite mantenerse líderes destacados en la División Oeste de la Liga Americana.

El abridor zurdo, que tiene marca ganadora de 6-2, usó tantos lanzamientos mientras luchaba por encontrar la zona correcta, que se vio obligado a abandonar el juego después de la sexta entrada sin permitir un hit.

Framber Valdez has not given up a hit through six innings. pic.twitter.com/WIVIv2bs9H

— Mark Berman (@MarkBermanFox26) July 25, 2021