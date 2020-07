FIVB destaca virtudes de la reina del Caribe Niverka Marte

SANTO DOMINGO, República Dominicana - Bajo el título "Acomodadora Niverka Marte cree en la comunicación", la página de la Federación Internacional de Vóleibol destacó las virtudesde esta Reina del Caribe, entre ellas que estudia Relaciones Internacionales en la suiza Universidad UBIS y sus habilidades de políglota.

La buena comunicación es una de las herramientas más indispensables para que un setter tenga éxito en el juego de voleibol, por lo que la dominicana Niverka Marte se lo ha tomado muy en serio ... literalmente.

La acomodadora de 29 años de la selección femenina de la República Dominicana califica fácilmente como políglota ya que, además de su español nativo, habla inglés y portugués con fluidez y ha alcanzado un nivel medio en francés e italiano.

“Puedo comunicarme con personas en diferentes idiomas, pero en la corte hay un tipo diferente de comunicación y solo un idioma. Me refiero a comprender las mentes de las personas y asegurarnos de que todos estamos en la misma página ", dijo Marte. "Ojo a ojo va junto con el lenguaje corporal también".

La carrera de voleibol de Marte ha sido paralela a su otra carrera como estudiante senior de Relaciones Internacionales en la Universidad de Negocios y Estudios Internacionales de la UBIS en Ginebra, Suiza.

"Me encanta la diplomacia y también la academia para una carrera", confiesa, "pero también me gustaría administrar mi propio negocio y eso es algo en lo que también he estado pensando".

A pesar de que los setters regularmente tienen largas carreras, Marte planea jugar dos años más con su equipo nacional y luego buscar otras oportunidades fuera del deporte.

"No me veo jugando voleibol a finales de los 30, como ha sido el caso de muchos setters porque, a medida que pasa el tiempo, la posición se vuelve más fácil de manejar combinada con el hecho de que en este juego nunca dejas de aprender".

Una acomodadora convertida que comenzó su carrera de voleibol como atacante, Marte fue seleccionada como la mejor acomodadora en la Copa Mundial FIVB 2015 en Japón. Ella ha jugado en Perú, Francia y Turquía.

A Marte, de 1,78 metros de altura, se le preguntó sobre el atacante que más admira: "La verdad es que no tengo un setter o atacante favorito, ya que tengo la intención de aprender de todos. Me gusta mucho el estilo de los setters asiáticos, pero también me gustan algunas de las cualidades de los setters de otros países. No puedo señalar a una persona especial a la que pueda decir que es mi favorita ".

Entre los atacantes, "Nive" dice que quienes han llamado su atención son aquellos que no solo son muy buenos atacantes sino que también dominan otros elementos del juego como recibir y bloquear.

"Ting Zhu de China y Kim Yeong de Corea están entre ese grupo, principalmente porque siempre mantienen una muy buena actitud durante el juego con el resto de sus compañeros de equipo", dijo.

¿Qué está haciendo durante este tiempo de aislamiento forzado debido a la pandemia Covid-19 y la imposibilidad de entrenar con su equipo?

"Bueno, los ejercicios que estoy haciendo son los de la mañana a través de la reunión del equipo y luego por la tarde hago algunos de vez en cuando, como cardio y cosas así. Siempre trato de mantenerme en forma física ”, respondió ella.

“La inactividad es lo que más me afecta porque estoy acostumbrado a mantener mi cuerpo en un alto nivel de rendimiento todo el tiempo. No poder hacer eso es muy difícil. Esa es la razón por la que sigo haciendo algo para consumir la energía a la que estoy acostumbrado ".