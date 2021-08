Dominicano Ángel Delgado: "Jugar fuerte lo llevo en la sangre"

BILBAO, España.- El dominicano Ángel Delgado aseguró en su presentación como nuevo pívot del Bilbao Basket que lleva "en la sangre jugar fuerte" porque le "gusta el contacto físico" y trata "siempre" de que bajo los aros sea él "el que salga ganando".

"Que me peguen y yo pegue porque el juego se trata de divertirse y siento que me divierto así", subrayó Delgado en la rueda de prensa que ofreció en el colegio Irlandesas de Leioa, donde la plantilla dirigida por Alex Mumbrú va a trabajar en las próximas semanas.

Delgado, de 26 años y 2,08 metros de altura, llega a Bilbao procedente del Movistar Estudiantes después de convertirse en uno de los pívots dominantes del último tramo de la pasada Liga Endesa, en la que fue nominado como jugador más valioso de los meses de abril y mayo.

En su primer año ACB promedió con el cuadro estudiantil 8.5 puntos, 7.9 rebotes y 13 de valoración en la temporada regular, si bien sus números mejoraron hasta los 15.9 puntos, 12.9 rebotes y 24.5 de valoración en sus últimos diez partidos con la camiseta del conjunto madrileño.

"Esos dos meses no me definen porque creo que puedo mejorar muchísimo. La meta que tengo este año es estar por encima. Pero tenemos que mejorar el equipo al completo porque un solo jugador no va a ganar los partidos. No me puedo enfocar solo en mí sino ayudar al equipo", explicó.

Delgado desveló que decidió aceptar la oferta del Bilbao Basket después de recibir la llamada de Mumbrú, que le "habló de hombre a hombre" y le dijo "las cosas como son".

"Aparte de hablarme como entrenador del Bilbao Basket me habló como un amigo diciéndome lo que cree que es mejor para mí y para mi futuro. Es una persona que me da confianza, cree en mí y sabe lo que es mejor para mí", destacó el interior.

Sobre sus objetivos de cara al próximo curso Delgado señaló que, a nivel personal, quiere "dar siempre el 110% y estar a un alto nivel" para intentar que el equipo "compita en Europa el año que viene".

"Esa es la meta. El club ha hecho un gran trabajo y hay un gran equipo. Todos somos humildes y eso nos va a llevar a un buen nivel", dijo.

Por su parte, el director deportivo del Bilbao Basket, Rafa Pueyo, destacó que las "virtudes" de Delgado son, sobre todo "su potencia e intuición para el rebote en los dos aros y su capacidad de finalizar cerca de canasta utilizando su cuerpo y las fintas".

"Es su jugador muy efectivo. Pero, además, en los días que llevamos entrenando estamos viendo que es muy buen compañero y un magnifico pasador y eso nos va a hacer mejores como equipo", destacó Pueyo. EFE

