Europa no quiere ceder jugadores para que jueguen con sus selecciones

REDACCIÓN DEPORTES.- La Confederación Africana de Fútbol (CAF) fue la primera en reaccionar formalmente a la negativa a ceder a jugadores para que jueguen con sus selecciones y solicitó al gobierno británico que habilite un protocolo para que los jugadores que disputan la Premier League inglesa y han sido llamados por sus selecciones puedan viajar a países en la 'lista roja' por la pandemia del coronavirus.

"La CAF ha exhortado al gobierno británico a que permita una excepción para permitir a los jugadores africanos que representen a sus países en las próximas eliminatorias para la clasificación al Mundial de Catar 2022", señaló el máximo organismo del fútbol africano en un comunicado.

Esta petición se produce tras conocerse el martes que los clubes de la Premier League decidieron no ceder a sus selecciones a los futbolistas que tengan que viajar a países de la 'lista roja' del gobierno del Reino Unido por su situación epidemiológica, lo que obliga a quienes regresen desde esas naciones a guardar 10 días de cuarentena en un hotel a su regreso.

Esta medida afecta a 60 jugadores de 19 clubes ingleses, que tienen que viajar a 26 países de esta 'lista roja', en la que figuran países africanos como Angola, Congo, Egipto, Kenia, Mozambique, Sudáfrica, Tanzania o Túnez, entre otros, así como la mayor parte de los países de Sudamérica.

En la nota, la CAF recuerda que el Reino Unido permitió una excepción similar a los jugadores que participaron en la reciente Eurocopa 2020 disputada este verano con semifinales y final en el estadio londinense de Wembley.

"Igualmente, la situación de los países africanos que figuran en esta lista roja es, en algunos casos, menos grave que la de otros países que no figuran actualmente en esa lista o para los que se establecieron exenciones anteriormente", añade el comunicado de la CAF.

Esta petición coincide con la que ya hizo el presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, este miércoles al primer ministro británico Boris Johnson, con el que se puso en contacto por escrito para solicitar una excepción como la concedida durante la Eurocopa.

La Premier League no es la única competición europea que ha decidido no permitir a sus internacionales acudir a las llamadas de las selecciones de sus países, ya que la Serie A tomó la misma decisión este miércoles, no permitiendo viajar a internacionales que a su vuelta tengan que guardar cuarentena.

En España, los clubes de LaLiga decidieron este jueves en una reunión no permitir viajar a sus internacionales de la Conmebol suramericana por el incremento de fechas de sus eliminatorias de septiembre y octubre. El gobierno español no obliga a guardar cuarentenas a quienes regresan de países sudamericanos.

"El Rey" Arturo manifestó que quiere vestir la Roja "sí o sí"

Arturo 'El Rey' Vidal , el mediocampista imprescindible de Chile.

El volante del Inter de Milán manifestó que quiere estar “sí o sí” en la "Roja", pese a lo que determinó el Calcio, para la fecha triple de las Clasificatorias que se cae a pedazos.

"Feliz por la citación con mi querida Selección y ahí estaré con las mismas ganas y corazón de siempre", escribió en su cuenta de Instagram.

En una entrevista con TNT Sports, el "Rey" reafirmó su postura. "No me parece (que se negaran los permisos); ojalá que se pueda arreglar ese tema y que todos los jugadores puedan disfrutar estando en la selección. Eso es lo más lindo para un jugador, pero lo importante es que todos los nominados de la selección chilena puedan estar", expresó.

