Chileno Arturo Vidal, un comodín fijo para el Barcelona

BARCELONA, España.- Tras el tanto ante el Valladolid (0-1) que dio al Barcelona tres puntos vitales en la pugna por el título, el chileno Arturo Vidal no solo se afianza como cuarto máximo goleador del equipo azulgrana en lo que va de curso (8 dianas), sino que refrenda su condición de fijo para Quique Setién.

#Messi and @kingarturo23 work well against Valladolid. https://t.co/RBQ56ZQ5js

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 11, 2020