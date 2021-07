Bateo explosivo de dominicanos Danny Santana y Rafael Devers

BOSTON, EEUU.- El bateo explosivo de los dominicanos Danny Santana y Rafael Devers junto con el puertorriqueño Kiké Hernández y el cubano estadounidense D.J. Martínez con los Medias Rojas de Boston destrozó al pitcheo de los Reales de Kansas City a los que ganaron por paliza de 15-1.

Hernández, que ocupó la segunda base, abrió con un jonrón por tercera vez en cinco días y ayudó al abridor Nathan Eovaldi para que lanzase siete entradas en blanco.

Santana, que ocupó la inicial, y Devers siguió en la tercera base, pegaron jonrones y remolcaron cinco carreras cada uno, mientras que Martínez también conectó un cuadrangular, comenzando la cuarta de cinco carreras de Boston con su decimoséptimo de la temporada.

El primera base dominicano conectó para un tiro de tres carreras más tarde en la entrada. Devers alcanzó su vigésimo cuadrangular del año, una explosión de tres carreras en el sexto.

Los Medias Rojas conectaron cuatro jonrones por tercera vez en cinco partidos y completaron una barrida de cuatro encuentros sobre los Reales, que perdieron su noveno partido consecutivo.

Eovaldi (9-4) permitió un par de sencillos en el primero y, en su mayoría, cruzó después de eso, esparciendo tres imparables más. No dio base por bolas y ponchó a seis bateadores rivales.

El relevista Matt Andriese lanzó las dos últimas entradas, permitiendo una carrera que fue sucia.

Hernández condujo el cuarto lanzamiento que vio del abridor Kris Bubic (2-4) a los asientos sobre el Monstruo Verde, su noveno jonrón de la temporada.

También abrió con un cuadrangular contra Kansas City el lunes y en la victoria del domingo sobre los Yanquis de Nueva York.

Los Medias Rojas siguieron con cuatro carreras en el cuarto, cuatro más en el quinto y tres en el sexto.

Los Reales comenzaron su viaje de 10 partidos al vencer a los Yanquis el 22 de junio, pero no han ganado desde entonces. El jardinero central Jarrod Dyson pegó un doble e impulsó al comodín Ryan O'Hearn con la única carrera de Kansas City.

Bubic lanzó cuatro entradas, permitiendo cinco carreras, cuatro imparables y dio tres bases por bolas.

El dominicano Ervin Santana se hizo cargo en el quinto y permitió cuatro carreras más, incluida una cuando los árbitros señalaron un balk con las bases llenas. EFE

B1 • Balk, Ervin Santana • A run scores to put the Red Sox up 9-0 pic.twitter.com/OSVCUKiTh3

— MLB Errors (@mlberrors) July 1, 2021