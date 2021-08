Bitácora de vuelo 29/8/2021. Para escribir sobre “Relatos de la Tierra y sus Colonias de la amiga y escritora dominicana Isis Aquino, se hizo justo y necesario antes que nada disfrutara de la banda sonora de la icónica serie Viaje a las Estrellas (Star Trek) creada en 1963 por Gene Roddenberry para la cadena NBC. El Capitán Kirk y el doctor Spock y su buque espacial USS Enterprise. En el país se empezó a ver en 1966 en adelante. Yo, como buen dinosaurio, doy fe y testimonio. TV en blanco y negro.

Perdonen la dispersión, pero mi generación creció con Star Trek, por lo tanto, soy un trekkies, es decir, una fans del doctor Spock y su infinita sabiduría, su racionalidad y sus hermosas y extrañas orejas puntiagudas. Lean a Isis desde el principio hasta el final y sabrán de qué hablo.

Volvamos a la narradora y poeta Aquino. Uno de los cuentos más populares del libro es Welcome To Kiskeya City. Una recreación dominicanstylede la Ciudad Breve #backtothefuture las chatarras siguen provocando tapones y obstaculizan el transito a las maravillosas máquinas Turbo Blaster 300 capaces de freírle el modelboal “al pedazo de androide ese” que se cruza en el medio de la calle a montar pasajeros.

Eso sí, Kiskeya City no se olvida de los poetas y escritores del patio. En la Ciudad Breve #backtothefuture, una calle lleva el nombre del líder y fundador del movimiento erranticista, el inigualable Glaem Parls haciendo esquina con la calle del irreverente y exquisito escritor de cabellera parda y traje al mediodía de todos los sábados, Pedro Peix. Que conste en acta: La Aquino subrayó su interés de que a pesar de todo Glaem Parls es un Poeta de la Zona Colonial.

...Y La Cafetera en el medio de las dos calles. Quiero imaginarme a sus contertulios ataviados con trajes brillantes y cascos oxigenados tomando café a través de un calimete fosforescente. Un cyborg prepara un derretido de queso de plástico y tomates de Marte. El sombrero momificado del Maestro José Cestero resalta en el pequeño museo instalado en la antigua cafetería de los republicanos antifranquistas, hace ya siglos atrás.

Y más. La poeta nos habla de la ficción especulativa. El género literario que ahora ejerce con grandes tintes de humor y rigurosidad. . Un fresco para leer sin presión.

“Es un abanico de tópicos y temáticas de la literatura. Ahí está englobado lo que conocemos como fantasía y horror”, comenta la autor de Relatos....

Reseña a los maestros y maestras del género como brevísimo homenaje. “Es un gran universo literario creado por Mary Shelley, J R.R Tolkien y, claro, el propio Isacc Asimov”. Y yo me atrevo a decir los greñuses del canon fantástico. En ese grupo faltaría Ursula K. Le Guin y el mero mero Edgar Allan Poe.

Isis comenta que la ficción especulativa se basa en la pregunta ¿qué pasaría si...? Es decir, qué pasaría si fabricamos robots con una inteligencia artificial tan avanzada que cobrará conciencia de su propia existencia.

Y si eso ocurre, destaca que sería uno de los grandes temas de la ciencia ficción. Una interrogante de los escritores y científicos. Y yo diría del mundo mundial.

Y otra pregunta que se hace la escritora ¿qué pasaría si en el planeta Tierra la línea divisoria entre los vivos y los muertos fuera más delgada? Excelente pregunta. Lo pienso mucho.

Compren y lean el libro “Relatos de la Tierra y sus Colonias” de mi amiga y colega Isis Aquino. Leamos ciencia ficción dominicana y salgamos de la rutina del calor de agosto y la vida automática, sin tercera dimensión ni cyborg que nos preparen derretidos de queso.

Apoyemos la literatura local. No duele y nos reconforta. Los libros no muerden, todo lo contrario. AHH! No olviden leer el prólogo de Odilius Vlak.

Kiskeya City no será nunca como la primera Blade Runner de Ridley Scott. Sombría y pesada. Kiskeya City será clara y ligera pese a los tapones…

POSTDATA: Esto no se asoma a una crítica literaria. Así que no fuercen el mingo, ¿okei?