'Villa Jaragua: Perfil histórico y cultural'

(Ilustraciones del Dr. Odalís G. Pérez)

Los universos conceptuales de una obra, no se agotan en un comentario, de ahí nuestro compromiso como sujeto-lector crítico, para situar un enfoque abierto, sin traumas personales, ni ideológicos, para saber captar los decires o significaciones (mundos semánticos) del texto.

Eso es lo que ha ocurrido con mi enfoque sobre este nuevo libro del doctor Ariel Acosta Cuevas, por lo que me he visto en la obligación de proseguir mi enfoque en esta segunda y última entrada, para proseguir refiriéndome a los autores más importantes del municipio de Villa Jaragua, según el criterio del autor de esta obra.

Según el doctor Ariel Acosta Cuevas, el licenciado Nelson William Méndez Batista, con su obra inédita "Mis Memorias", es también uno de los escritores destacados de Villa Jaragua, aunque no nos presenta otras producciones que puedan avalar su producción intelectual y creativa. También nos presenta al doctor Polivio Rivas Pérez, con sus obras "Procedimientos de Desalojo" (2 Tomos); "Juzgado de Paz en Materia Penal" (Sin fecha de edición) y "Juzgado de Paz" (Colección, sin fecha de edición).

Rafael Méndez Trinidad, es otro autor de Barbacoa y de este periodista presenta sus obras Apuntes Básicos de Cooperativismo moderno" (Sin fecha de edición); "Apuntes para un Plan Nacional de Desarrollo Cooperativo" (Sin fecha de edición); "El mercadeo como Herramienta Político-Electoral (Trabajo Monográfico, sin fecha de edición); "Aspecto doctrinario y Legal del Cooperativismo Dominicano" (Tesis, sin fecha de edición) y varios folletos sobre cooperativismo.

Por último, pone de manifiesto el nombre de Pantaleón Ferreras Matos y Fermín Cuevas Ferreras, y su obra "Origen y Genealogía de Villa Jaragua". (Si fecha de edición). No creo que nada más sean estos los escritores de Villa Jaragua, estoy seguro de que hay más autores y autoras y que a su debido tiempo esa lista será más extensa, porque, de acuerdo a lo vivido, se trata de una comunidad sui generi. muy especial, donde no somos habla con el "cantaito", sino que su gente es muy creativa y dueña de un fino humor negro que raya en lo satírico, lo cual no ha sido recogido en este estudio.

Cuando se da a conocer el recurso de producción intelectual de una comunidad, también se está poniendo en evidencia el potencial creativo y cognoscitivo del país. La riqueza de una nación no solo está representada en sus recursos materiales, sino también en sus recursos espirituales, artísticos, estéticos, creativos.

A ese componente intangible del desarrollo de una nación, es a lo que llamamos factores de vitales de la "Economía Naranja". Esa que hoy está siendo omitida por los cientista de la economía en nuestro país. Sin proponérselo, el autor pone ante nuestros ojos esos valores de esa región de nuestro "Sur fecundo", lejano y olvidado.

En el capítulo XI de esta obra hay un título que, siendo yo el autor de esta obra, no lo toco, porque se refiere a "Los mejores poetas de Villa Jaragua en la actualidad". En realidad, se trata de un titular muy arriesgado y muy superficial. De todas maneras, en algo sí que debo coincidir con el autor de este trabajo y es en que en la producción del poeta Alex Ferreras, es que, hasta la fecha, se concentra la representación estética más sobresaliente de Villa Jaragua o mejor dicho de Barbacoa, para orgullo de la República Dominicana.

No puedo olvidar el "Perfil literario de Lucas Evangelista de Sena Méndez (Carnavá). Desde ese escrito aportado por Alex Ferreras y que Ariel Acosta Cuevas resalta en su estudio, podemos tener una mira más amplia del convivir regional de aquellos tiempos de los caciques regionales y sus leyendas, como parte de nuestras identidades regionales, las que forman parte de nuestra identidad nacional.

En el capítulo XXIV, página 283, el sujeto autor se empeñaba en destacar los lugares más sobresalientes para el turismo, a nivel nacional e internacional. Yo no las catalogo de "paradisíacas", como dice el autor de este libro, pero si las puedo señalar como "llamativas" y exclusivas, por su naturaleza y su vegetación.

Hay un detalle en esta publicación y es el hecho de que no se queda en la vision restringida de lo pueblerino, sino que aborda el contexto regional, desde una pincelada vinculante con lo regional y lo regional, asociado a lo nacional.

Es un estudio cultural que puede servir de soporte para los técnicos diseñadores de políticas económicas estatales de desarrollo.

En tal sentido, no me fue extraño encontrar un dato tan importante como este. Veamos:

"En el "Plan de desarrollo económico local de la provincia Bahoruco", elaborado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en el año 2018, se plantea que "En el 2010 el nivel de pobreza extrema reportada en el Mapa de Pobreza para Bahoruco era de 33.5%, esto es, 23.1 puntos porcentuales por encima de la media de pobreza extrema reportada por la misma fuente para el 2010a nivel nacional (10.4)" (p.288).

Es decir que estamos ante un estudio que traspasa lo estrictamente cultural, para puntualizar detalles del plano económico de la región Sur y del país.

Y es ahí donde reside el aporte de esta obra para los estudiosos de las realidades políticas, culturales y educativas de nuestra sociedad, como espacio subdesarrollado y dependiente.

No es posible, realizar un enfoque objetivo sobre la realidad cultural, económica y educativa de la provincia Bahoruco, sin consultar este libro sobre el perfil histórico y cultural de Villa Jaragua.

Y para finalizar, quiero hacerlo con una de las tantas enunciaciones populares, muy propias del habla de Villa Jaragua, El Estero, Postrer Ríos Los Ríos y Neiba:

"¡¡¡ vaya u'ted a vé' !!! ¡¡¡ caballá !!!

E'to'é ma'largú que la jonda'el diablú!!

¡¡¡Uuuú!!! ¡¡¡m'chachoe'l demonio !!!

¡¡¡ No jiringue'má !!!

Estos detalles de nuestro hablar regional, nos quedan pendientes por estudiar y están ahí, esperando por nuestras disquisiciones investigativas, no sólo en Villa Jaragua, sino en todas las provincias de la República Dominicana.