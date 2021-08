Raíces, hojas y vegetales usados en la medicina tradicional

Fradique Lizardo bailarín y folclorista dominicano

“Los dominicanos, al igual que muchos otros pueblos,

siguen usando de forma habitual las plantas medicinales para curarse”

(Dra. Virgili López, 5, 2017)

Recortes de periódicos de la década de 1990 preservados en el FFL y publicados en: El Caribe, Ultima Hora y el Listín Diario, cuyos autores son, Ramón Rossi (el que más artículos escribió), M. Bobea Billini, José Yunén y Arsenio Ramírez, tratan el tema de algunas plantas medicinales importantes para la salud. También, hay un artículo que revela una inquietud del autor con un curandero.

El curandero es una figura muy conocida en el país y la práctica de automedicarse con plantas y otros elementos, es también muy común, pero, hay personas que desconocen o así pretenden, que varios medicamentos farmacéuticos parten del conocimiento de principios activos de plantas cuyas raíces, hojas, cortezas y frutos, han sido ancestralmente usados por indígenas y campesinos cuya “farmacia” más cercana es el monte o su patio, y desconocen que muchos de esos medicamentos farmacéuticos son fruto de investigaciones científicas (muchas de tipo antropológicas) desarrolladas en esos lugares y con esas personas. Algunos indígenas o campesinos son identificados como curanderos del sector donde viven o desarrollan esta actividad. Actividad que, en muchos casos, ha sido mal asociada o tildada de “práctica oscura” o incorrecta.

La situación antes mencionada, no era ignorada por Lizardo que sabía muy bien que, dentro del ámbito del folklore, la medicina popular tiene su espacio y que donde los servicios sanitarios no son accesibles o declaran desahucio, la salud depende de personas (como los curanderos, las parteras, los que hacen ensalmos, etc.) que se han ocupado tradicionalmente de conocer las plantas y otros elementos y procesos, efectivos para resolver y sanar necesidades sanitarias y dolencias múltiples. Por eso Lizardo se ocupó de archivar recortes de periódicos que hoy podemos consultar en el FFL, Patrimonio de la Memoria Latinoamérica de la UNESCO (MOW) que custodia El Centro León para contribuir a la nación dominicana y el mundo, a través de su mediateca y de la web.

Según la antropóloga, doctora Virgili López en su libro “Guía medicinal y espiritual de plantas tropicales”. Los secretos de las plantas desde el Caribe y la Amazonía hasta el Mediterráneo, el hombre ha convivido con las plantas desde tiempos inmemoriales usándolas para asuntos curativos y espirituales, lo cual se ha perdido en varios países desarrollados.

Vamos a resumir algunos de los aspectos relevantes de dichos archivos en relación con informaciones que ofrecen acerca de las plantas (cortezas, raíces y frutas) y enfermedades para las que estas son curativas y, como ya dijimos, el artículo que habla de la situación con un curandero.

Aunque son artículos de buenos contenidos, dos de estos me llamaron mucho la atención porque se refieren a una gran cantidad de beneficios curativos y nutritivos que desconocía, en relación con la lechuga y la planta llamada guayuyo.

En su artículo “El hombre regresa al Reino vegetal”, del 27 de enero de 1994, publicado en El Caribe, el autor, Bobea Billini, también afirma que “desde la aparición del hombre este usa las plantas para aliviar sus males y, que, desde los tiempos de Hipócrates, las plantas han ofrecido principios genéricos que se aplican para la salud y que esto viene de las raíces, hojas, flores y otras partes de las plantas”.

También afirma que la herbolaria o la fitoterapia, que es curar a base de plantas, cayó en descrédito por el empleo de las plantas por los brujos y los curanderos, en una época en que estos oscurecieron el aval de experiencia científica de Galeno, Teofrasto, Mitrídates, Dioscórides, y otros sabios de la antigüedad y que en la actualidad esta práctica de sanar con las plantas se ha recuperado gracias a la labor de científicos farmacéuticos y naturistas. Billini dice que las plantas constituyen la mayor fuente de materia prima para la preparación de fármacos y que, mundialmente, se están proveyendo recursos para la investigación en una empresa tan fascinante.

Según la Real Academia Española de la Lengua, un curandero es: “Persona que, sin ser médico, ejerce prácticas curativas empíricas o rituales” y es exactamente lo que estaba pasando con esta persona mencionada en este artículo del FFL, publicado en el Listín Diario del 14 de julio de 1993, bajo la firma de Arsenio Ramírez cuyo título es “Curandero ejerce en Pedro Brand en abierto desafío a las autoridades”.

El autor afirma que, a pesar de que el curandero cuyo nombre es Juan Upia, “El médico” operaba a escasa distancia de dos centros de salud, personas entrevistadas en Pedro Brand están de acuerdo con la actividad sanadora-espiritual del “Médico” y éste afirma sanar desde muy joven debido al espíritu de sanación que posee.

Según el periodista, la actividad de este curandero es un desafío a las autoridades a las cuales, además, “El médico” afirma no temer y que ayuda a personas que no pueden acceder a clínicas. Dice también, que él no cobra las consultas para los males de sus clientes, pero, sí los “trabajos” o botellas que prepara con plantas y algunos elementos químicos, junto a unturas y “baños” para la buena suerte. Entre los males que él cura se mencionan: sinusitis, epilepsia, hepatitis, asma bronquial, reumatismo, úlceras estomacales, etc.

Variedad de plantas, frutas, sustancia y elementos para curar mencionados en los artículos:

Abrotano hembra o santolina, laurel, tomillo, espliego o lavanda inglesa, romero, menta, orégano, repollo, guayuyo, romero, llantén, ruda, apazote, limoncillo, cúrcuma, bija, ricino, auyama, sábila, eucalipto, mangle, lechuga, tomate, cebolla, ajo, espinaca, rábano, aceituna, granadillo, chinola, aguacate, cereza, guayaba, naranja agria, limón, papaya, vinagre, aceite de oliva, sal, vinos, , pipermín, sales minerales, gomorresinas, vitaminas y minerales, agua, carbohidratos, grasas, proteínas y minerales, hierro, calcio, magnesio, fósforo, flúor y muchos más. Se menciona que todas las frutas contienen principios nutritivos, vitaminas y minerales, útiles para el ser humano.

Variedad de enfermedades y propiedades curativas o de otro orden que se presentan en los artículos mencionados:

Disentería, dolores de la menstruación, tos, ronquera, afecciones renales, congestión del hígado, aumento de jugo digestivo, anginas, atonías de órganos, aftas, luxaciones, torceduras y esguinces, úlceras gástricas, hemorragias internas, anemia, embriaguez, exceso de hiperclorhidria, alcoholismo, llagas, picadura de insectos, dolores de muela, vías urinarias infectadas, contra insomnio, afección hepática, contra obesidad, diabetes, raquitismo, dolores artríticos, inflamación, contra el reuma, infección de estómago, hígado y presión arterial, ardores estomacales, contra la ictericia. Se menciona que algunos de estos productos son aperitivos, sirven para amamantar abundantemente, para refrescar, para decorar, para ahuyentar polillas, para condimentar, como desinfectante, calmantes, para tisanas, mejor digestión, aromáticos, perfumadores, nutritivos, con propiedades sedantes y narcóticos, para rejuvenecimiento, purificación de la sangre, ayuda para sueño, antibióticos,, repelentes, laxantes, desinfectantes, astringentes, mejoran la circulación, los nervios, son diuréticos, emolientes, disolventes y fortificantes,

Varios son los lugares del país donde se aplican estos elementos de la naturaleza para curar y también se mencionan naciones como la antigua Roma, China, Francia, USA, India, y otras donde se usan o usaron en la misma dirección.

Informantes y menciones de famosos autores de obras, locales y del mundo relacionados al tema aquí tratado: El Sr. Moisés Martínez, Dra. Daysi Paulino, Antonio Bienvenido Cruz, José Altagracia Báez, Dr. Luis Mena, Dr. Juan Tomás Roig, Dr. Liogier, Jesús Román, Dr. M Pahlow, Pilar G. Centurión, Carlos Kozel, agrónomo Nelson Rafael Rodríguez, Maurice Messegue, Gerónimo Ponpa, Dr. Jack Hook, William Shive, premio Nobel de Medicina, Francisco Tamas, , Dr. Garret Cheney, Hipócrates, Galeno, Teofrasto, Mitrídates y Dioscórides.

Referencias.

-Billini, Bobea. 1994. El hombre regresa al Reino vegetal. El Caribe.

-López, Virgili. 2017. Guía medicinal y espiritual de plantas tropicales. Los secretos de las plantas desde el Caribe y la Amazonía hasta el Mediterráneo. Angels Fortune Editions.

-Ramírez, Arsenio. 1993. Curandero ejerce en Pedro Brand en abierto desafío a las autoridades. Listín Diario.

-https://dle.rae.es/curandero?m=form, recuperado el 11-05-2021 a las 12:31 p.m.