"Parece que nos enfrentamos a una nueva Edad Media"

Ciudad de México, 3 sep (EFE).- "A veces parece que estamos en el inicio de una nueva Edad Media", aseguró este viernes en conferencia virtual la acreedora al Premio Nobel de Literatura en 2015, la bielorrusa Svetlana Alexiévich, sobre los eventos tan desesperanzadores que suceden alrededor del mundo.

En el Hay Festival Querétaro, que se celebra de manera híbrida en esta edición, Alexiévich mantuvo una conversación con la activista por los derechos humanos Mariana Katzarova en la que profundizaron en temas como su literatura, las guerras actuales, la pandemia, o la emergencia ambiental tangente.

"Mucha gente intenta predecir el futuro pero ninguno de nosotros hubiésemos imaginado una pandemia de esta magnitud hace dos años. Creo que debemos encontrar una respuesta colectiva a esto que sucede", aseguró Alexiévich.

Asimismo, hubo un repaso de la obra de la periodista y escritora Svetlana, quien ha dedicado gran parte de su literatura a dar voz a los testimonios de guerra y acontecimientos dolorosos de la humanidad como en la Segunda Guerra Mundial, o al accidente nuclear en Chernóbil.

Sobre eso, Svetlana aseguró que a la reflexión a la que ha llegado en toda su experiencia tras escuchar a las víctimas es que la guerra tiene una visión masculina.

"Vivimos en un mundo de hombres y una idea masculina del mundo, sobre todo de la guerra", consideró la escritora quien explicó las diferencias que encontró en los discursos que los hombres tenían de su vivencia en la guerra, de conquistas primordialmente, frente a los de las mujeres, que priorizaban la vida.

"Las mujeres también fueron a la guerra y sus historias tenían un color y un olor diferente. Lo más importante es que al centro de estos relatos femeninos estaba la vida humana, porque ellas como dadoras de vida no podían renunciar a esta tan fácil por conquistar otro territorio. Esa es la visión de las mujeres", aseguró Svetlana.

Katzarova también puso en la mesa de diálogo la situación de Afganistán, las mujeres asesinadas en México, la hambruna en Yemen, el reciente bombardeo ruso a Siria o las inundaciones inauditas en grandes ciudades del mundo.

Tras este recuento, Katzarova cuestionó a la escritora sobre sus motivaciones para ahora escribir un libro sobre el amor y la vejez, luego de trabajar tan arduamente en hacer libros de denuncia y memoria.

"Sé mucho sobre lo terrible y lo fantástico que puede ser el ser humano, lo que me motiva a escribir es el amor, creo que no he perdido la fe en los humanos, ni en el mundo", finalizó Svetlana Alexiévich. EFE