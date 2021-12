Neiba reclama apoyo del Ministerio de Cultura

Centro Cultural de Neiba.

Varios grupos culturales y personalidades de Neiba y la provincia Bahoruco, solicitaron al Ministerio de Cultura, su apoyo para la instacion de una escuela o cursos sobre música, pintura, baile, folklore, teatro y cine, entre otras actividades culturales.

Mediante carta dirigida a la Ministra de Cultura, aquitecta Milagros Germán, copia de la cual reposa en esta redacción, los solicitantes resaltan la necesidad y la importancia de tener funcionando esos espacios culturales y artísticos en Neiba y otros municipios de la provincia Bahoruco.

Explicaron que de esta manera se permitirá el desarrollo creativo, imaginativo y estético de los niños, adolescentes y jóvenes.

Entre las entidades firmantes están "Tierra Blanca", representada por Noel Reyes; VOSNEIBA, representada por Vicdali Melgen; PRO-SECMAM, representada por Leda Herasme; Páginas Neibanas, representada por Bienvenido Medina Carvajal; la Oficina Provincial de la Dirección Privincial de Desarrollo Cominitario (DGDC), representada por Virginia Rosado de Duval; la Fundación Educativa "Onelia Peña Suberví", representada por José S. Peña Santana y el Centro Educativo, representado por la maestra Leida Cuevas.

Entre las personalidades y escritores de de Neiba y de la provincia Bahoruco, estan el poeta Ramón de Jesús Núñez Duval; las gestoras culturales Saddie Acosta Munnerlyn, residente en los Estados Unidos de Norteamérica; Ing. Aida Peña Rivas, residente en España; el ingeniero José Antonio Matos Peña; y los poetas Ramón de Jesús Núñez Duval y Julio Cuevas, entre otros.

Asimismo, plantearon que de no recibir respuesta, solicitarán una cita formal al presidente de la República, Luis Abinader Corona, para exponerle su queja, como una "necesidad urgente".

La carta

10 de diciembre del 2021.

Señora

Milagros Germán

Ministra de Cultura

Su despacho.

Asunto: Solicitud facilitar cursos de pintura, música, danza, folclore, teatro, cine, entre otras actividades artísticas y creativas, para Neiba y la Provincia Bahoruco.

Honorable Ministra:

Cortésmente, las instituciones culturales y las personalidades firmantes de esta comunicación, tienen a bien dirigirse a usted, con el objetivo de solicitarle lo planteado en el asunto.

No es nuestro interés desdeñar a nadie, en particular, sino dejar sentir una voz unificada, en procura o reclamos que sean de beneficios para nuestras comunidades, y, en particular, de beneficio para los niños, adolescentes y jóvenes de Neiba y de las comunidades de la provincia Bahoruco.

Sin otro particular, se despide de usted,

Licda. Vicdali Melgen

Presidenta del Voluntariado Sociocultural de Neiba-"VOSNEIBA"-

Licdo. Noel Florián

Presidente de Fundación Cultural "Tierra Blanca".

Lic. Leda Herasme

Presidenta de la Fundación Salud, Educación Cultura y Medio Ambiente ("PRO-SECMAM").

Lic. Bienvenido Medina Carvajal, (Diógenes ),

Director de "Páginas Neibanas".

Dr. Julio Cuevas

Escritor y Gestor Cultural

Licda. Saddie Acosta Munnerlyn.

Directiva de "Tierra Blanca".

Licda. Virginia Rosado de Duval.

Encargada Provincial de la DGDC.

Provincia Bahoruco.

Ing. Aida Peña Rivas

Poeta y gestora cultural.

Lic. Ramón de Jesús Núñez Duval

Poeta y Gestor Cultural, directivo de Tierra Blanca.

Lic. José S. Peña Santana,

Director Ejecutivo Fundación Educativa Profesora "Onelia Peña Suberví", Inc.

Licda. Leida Cuevas

Directora de Centro Educativo y Miembro de VOSNEIBA.

Ing. José Antonio Matos Peña.

Profesional de la Ingeniería y de la Cultura de la sureñidad