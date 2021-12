Literatura dominicana 2021: Los mejores libros y grandes acontecimientos

Lucia Amelia Cabral.

Morir en Bruselas, Ahora que puedo hablar (II), Músicos, compositores y Canciones, El Carnaval Dominicano, Charamicos, Ojalá que llueva Café, ¿Qué pasa en Vennet?, El automóvil, Dominicana Creativa (BPD), 80 años del Banco de los Dominicanos, entre lo más sobresaliente de los títulos publicados.

¿Necesitan los libros tener quien les escriba? Sí, claro que sí. El día en que se pierda la sana costumbre de reflexionar sobre los libros, estaremos iniciando el camino obtuso que lleva al desconocimiento de nuestra realidad e identidad nacional dominicana.

La pandemia Covid para la literatura dominicana, la pandemia pareció no haber existido. Debido a que su producción fue tan fluida como en cualquier otro año en número y calidad de sus entregas editoriales. La verdad es que, para quienes escriben libros, la pandemia fue la oportunidad para crear más prolíficamente.

La producción editorial se siguió produciendo como si no pasara nada, dando como resultado una cantidad de títulos en los diversos géneros que llevan a pensar que el COVID 19, no mermó para nada el proceso creativo del pensamiento artístico.

Los doce mejores libros 2021

Esta selección es personal, basada en el juicio particular y subjetivo sobre el valor literario, los hallazgos expuestos, las ventas en librerías (sobre todo Cuesta, que es la que ofrece un indicativo sistémico), consultas con instituciones y escritores (exceptuados de evaluar sus propias obras) y que generosamente ofrecieron detalles y características del quehacer literario y otros factores. Se ha apelado a las listas de los más vendidos, a asesoramiento de personalidades vinculadas a la edición, publicación y crítica de libros y acontecimientos vinculados a la literatura,

1 Morir en Bruselas (Pablo Gómez Borbón) fue el libro más impactante y buscado del año, fuera de toda duda por su naturaleza reveladora, la fuerza de los resultados de la investigación en que se basa en siete años de investigación que le llevó a indagar a Chile, México, Estados Unidos, Santo Domingo, Francia, Bélgica Italia y Brasil, y la belleza narrativa e imaginativa del autor, fue Morir en Bruselas, de Pablo Gómez Borbón, comunicador y narrador dominicano residente en Bélgica, que investigó los asesinatos de Maximiliano Gómez (El Moreno) envenenado con gas 23 de mayo de 1971 y Miriam Pinedo, quien resultó afectada seriamente por la fuga criminal de gas, provocada por agentes de la CIA que probablemente se apoyaron en izquierdistas comprados en el mercado del espionaje innombrable. Los norteamericanos no perdonarían la vida al dirigente de izquierda

Miriam Pinedo fue posteriormente asesinada tras un juicio izquierdista “sumario” para producir un bárbaro final que es mejor no describirlo, para no añadir una tercera muerte a la física y la moral que esta mujer sufrió injustamente y cuya memoria debería ser reivindicada. La novela fue puesta a circular por el Archivo General de la Nación, en un acto virtual, puesta en circulación en videoconferencia por el Archivo General de la Nación el pasado 7 de mayo. Además de su valor histórico, de los datos que expone sobre un hecho tan crucial y en particular al replantear el crimen terrible contra la señora Pinedo, probablemente el feminicidio político dominicano más cruel y trascendente, luego del de las Hermanas Mirabal, con la única diferencia éstas, no fueron desmembradas y tiradas en maletas en una urbe europea, como le pasó a ella, por parte de cuadros de izquierda revolucionaria.

2 Ahora que puedo hablar (Memorias de Agripino Núñez Collado II), presentado en noviembre en un hotel de Santo Domingo (el Intercontinental), aun cuando no tan exquisitamente confidencial como el precedente tomo I, es pródigo en detalles de la vida y obra de conciliación nacional del prelado santiagués, creador de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y artífice de la solución al menos pacífica, de numerosos enfrentamientos y conflictos sociales, al punto que su nombre se convirtió popularmente en sinónimo de conciliador (“Aquí hace falta un Agripino”).

Ángela Hernández

3 Charamicos, (Ángela Hernández), editada por el Archivo General de la Nación, fue presentada el 22 de Julio es literatura basada en hechos históricos enmarcados en la lucha de la izquierda durante los doce años de presidencia balaguerista, haciendo revisión crítica de los errores y horrores de derechas e izquierdas. “¿Cuánto puede costar un paso hacia la libertad?, ¿a la luz de cuáles criterios se estimará ese paso hecho de expectaciones, desventuras, audacia, equívocos, sorbos de hiel y miel, tinieblas y lumbres?, son las interrogantes que gravitan desde el principio hasta la última página de esta novela, ambientada en el Santo Domingo de los complejos e ilusionantes años sesenta y setenta del siglo XX. La autora, además de Premio Nacional de Literatura, fue participante en muchos de los hechos que narra. La portada (Miguel Ramírez) una de las más bellas en su manejo de la imagen.

Félix Jiménez

4 Músicos, compositores y canciones dominicanas en los siglos XIX y XX (Félix Jiménez). Una obra enciclopédica que debió haberle supuesto al autor, años de compilación de datos, letras de canciones y fotos, para diseñar una obra que se proyecta como actual, completa y fundamental para el conocimiento y promoción del arte musical dominicano. Presentado a inicios de diciembre en la Biblioteca Nacional, este título es expresión de organización en sus datos, recorriendo cronológicamente y por provincias a quienes han sido responsables de la mejor música popular dominicana. Un título imprescindible para los melómanos. (Amantes y coleccionistas furibundos de la música).

Dagoberto Tejeda

5 El Carnaval Dominicano (Segunda edición) Dagoberto Tejeda Ortiz. El capítulo dominicano del Instituto Panamericano de Geografía e Historia,(sobre la primera edición de 2008), presenta 120 páginas más de ampliación de sus hallazgos por parte del principal investigador sociológico y folclórico dominicano, Dagoberto Tejeda. El trabajo denuncia el proceso de comercialización y elitismo del carnaval transformando en espectáculo, la expresión social popular más importante del país. También fue presentado en la Biblioteca Nacional, el nueve de diciembre.

6- “Plagas y predicciones de la familia Vick-aux”, (Haffe Serulle), Editada por Moncrayón Editores, (Estados Unidos), la novela de este autor, cuya obra es tan rotunda que divide opiniones parte a parte por quienes le ignoran y de quienes advierten que se trata de un creador literario adelantado a su tiempo, apoyado en una producción de textos reforzados por una documentación apegada a la historia, despliegue narrativo que resalta por su calidad, consistencia y cualidades imaginativas. Haffe es envolvente al rememorar personajes y situaciones históricas de enorme incidencia universal, así como en los héroes nacionales. Todo lo que se narra en esta pieza de ficción, con datos históricos y testimonios personales, toca el tema de las plagas y las pestes.

Dr. Santiago Castro Ventura.

7-El automóvil y las vías de circulación en la historia dominicana. (Santiago Castro Ventura).Exquisita lectura referencial de la aparición y desarrollo del transporte automotriz, enriquecido por una cantidad impresionante de datos históricos, de precisiones de marcas y características además de una cronología del comportamiento de los conductores y peatones dominicanos desde el inicio de proceso, sus principales promotores y comercializadores, el establecimiento de las vías públicas, y la reacción social al crecimiento del fenómeno automotriz.

8-Florbella (Marcio Veloz Maggiolo)Arqueonovela en segunda edición tras la primera entrega de Editora Taller (1986) que impactó por la depurada narrativa del autor, compartiendo su experiencia como arqueólogo. Veloz Maggiolo ejerce un impulso escritural de belleza rítmica y limpia, de gran impulso poético.

10 “El Precio de Vencer” (Pablo McKinney)El periodista, productor de radio y TV y, sobre todo, poeta encauza toda la fuerza de sus argumentos para reflexionar sobre la borrachera de poder que parece haber obnubilado la visión de quienes detentaron el poder, alejándose de los principios éticos que le dieron sentido de ser como partido, pero la diferencia es que lo hace con una belleza formal, con un impulso en sus figuras y logrando unas comparaciones relativas de la realidad con el ideal, que le aportan una singular fuerza.

11El corazón de la revuelta, de (Emilia Pereyra) La periodista y escritora reconstruye ese mundo enterrado bajo un cúmulo de olvidos y leyendas, con esas relaciones de amor-odio entre amos y esclavos, donde se escenifican fieros combates de hombres y dioses, dependiendo de sus respectivas razas y creencias.

12- La vida en las estrellas (Máximo Vega)El joven escritor de Santiago refleja con este trabajo, su compromiso pleno con el oficio de escribir con centrada calidad por el cuidado de los detalles de su trama y subtramas, apoyado en una narrativa subyugante a partir de una historia inspiradora de tintes cotidianos.

Acontecimientos literarios de 2021

Postales de Nuestra Memoria: República Dominicana (1889-1945)”, (Miguel de Mena) un libro que recoge más de 50 años de la historia urbana, comercial y cultural del país a través de una narrativa visual construida con postales dominicanas, con auspicio del grupo Inicia.

80 años del banco de los dominicanos (Roberto Cassá)Un volumen trabajado como libro de arte y contentivo de la mejor historia del nacimiento y desarrollo del banco del Estado.

El Jaragua no cae (Alex Martínez Suárez y la editora de diseño Rab Messina)auspiciado por Centro León y la Fundación Eduardo León Jimenes un libro cuestionador e histórico sobre arquitectura moderna dominicana que reflexiona sobre la significación del desaparecido diseño original del Hotel Jaragua El Embajador

Dominicana creativa, Talento en la Economía Naranja, (diversos autores) libro de arte y colección del Banco Popular Dominicano y que es la mejor sistematización nacional sobre la industria del talento.

Los pollitos (Yolanda Borras), una encantadora y siempre recordada canción infantil, presentada en una versión actualizada y moderna.

Entrega del Premio Nacional Literatura a Manuel Mora Serrano

Entrega del Premio Nacional Literatura a Manuel Mora Serrano, anunciado en enero y entregado por Fundación Corripio y Ministerio de Cultura.

Entrega de los Premios Anuales de Literatura, del Ministerio de Cultura (Gestión Carmen Heredia) a León Félix Batista, José Acosta, Priscilla Velázquez Rivera, Carlos Manuel Castro Medina y Bismar Galán Gálvez, obteniendo RD$250,000.00 y su correspondiente pergamino.

Anuncio la compra de las bibliotecas de los escritores fallecidos:Marcio Veloz Maggiolo, Jorge Tena Reyes y Carlos Esteban Deive, que pasarán al Archivo General de la Nación o la Biblioteca Nacional, hecho en reunión en Palacio Nacional del Presidente Luis Abinader con escritores

Poetas fallecidos

Norberto James Rawlings.

(7 enero de 202); Marcio Veloz Maggiolo, (10 de abril) y del compositor de de merengues Johnny Ventura, (27 de julio). En 2020, el primer escritor fallecido por Covid fue Rene Rodríguez Soriano (Abril 2020)

X Semana Internacional de la Poesía 2021., dedicada a la Generación del 80 fue iniciada del 18 al domingo 24 de octubre, con poetas de 7 países: Annita Costa Malufe (Brasil), Gladys Mendía (Venezuela), Otoniel Guevara (El Salvador), Jesse Lee Kercheval (Estados Unidos), Gloria Gervitz (México), Fabián Badejo (Nigeria-St. Martín), Roberto Appratto (Uruguay), Patricia Jawerbaum (Argentina), Osman Alzawahiri (Perú), Nancy Morejón (Cuba), protagonistas del primer recital con José Enrique Delmonte como moderador. Organizado por Espacios Culturales (Mateo Morrison), con apoyo de la UASD y un equipo de colaboradores.

En octubre se anuncia la creación la Asociación Dominicana de Escritores (ASODE), cuyo comité lo conforman Leibi Ng, narradora infantil; Efraim Castillo, narrador y dramaturgo; Rafael Menoscal Reynoso, narrador y periodista; y Ramón Saba, poeta y narrador, entre otros y en noviembre se crea la Unión de Escritores Dominicanas con Emilia Pereyra como presidenta y Avelino Stanley, vicepresidente. (¿No habría sido más lógico y coherente crear una sola organización de escritores, en lugar de dos con un mes de diferencia?)

Participación del capítulo dominicano de IBBI, por vez primera en un evento internacional de su sede, al intervenir en el seminario Mediación de Lecturas e Identidades en la Primera Infancia en Latinoamérica y el Caribe, en que participó Virginia Read Escobal quien presentó su proyecto Lleva un libro en mi maleta, y Yuan Fuei Liao que presentó un relato (cuenta cuentos) sobre el cuento de Juan Bosch El General, Don Gallo, lo que supuso el debut nacional en este escenario especializado.

Se otorga por primera vez el Premio Biblioteca Nacional de Literatura Infantila la escritora Lucía Amelia Cabral,por Cultura /Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña entregado el 23 de agosto, galardón que consagró un extensa y fructífera carrera y que estableció el perfil del premio nacional al quehacer literario para el público infanto/juvenil dominicano. Un hito impulsado por Rafael Peralta Romero, director BNPHU.

Una marca cultural

Durante este año 2021, las Agencias Dominicanas del ISBN e ISSN de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU) registraron 1,803 libros en el Sistema Internacional para la Numeración de Libros (ISBN), de los cuales 1,412 fueron impresos y 391 digitales.

Literatura infantil

2- ¿Qué pasó en Vennet? (Patricio León) Una edición de lujo y arte, que compensa su edición física con un reflexivo e imaginativo texto libro que expresa la gestionaría visión de su autor al presentar doce relatos de una literatura con visión global, aderezada de líneas narrativas con intención tanto didáctica como docente, aplicando a cada uno de ellos, una guía didáctica para su análisis. Patricio León, quien es actor y director teatral, documentalista y un formado educador, desarrolló con este y otro título en 2021, una interesante propuesta de promoción basada en publicaciones en redes sociales.

3- Cuentos cortos en un libro con título largo (Yuan Fuei Liao) El autor, dominicano nacido en Taiwán y venido muy niño a radicar en el país con su familia, es un desborde de talento siendo, mago, actor, cuentacuentos, origamista, conferencista inspiracional cristiano, ha alcanzado un puesto cimero en la literatura infantil con una avalancha de títulos en los últimos cuatro años, signados por una calidad singular por la óptica creativa que les impone, la forma en que valida enfoques cotidianos y la manera en que su forma de vida, basada en el humanismo cristiano y el valor de la familia, se permea al público infantil y juvenil desde sus libros. En Yuan Fuei, la cantidad de libros publicados, ratifica cada vez su consistencia, su dominio de la técnica y su apego a sus visiones. Fuei tiene criterio para seleccionar de entre un parque de talentosos ilustradores. Se le puede considerar como el autor de literatura infantil más sorprendente por la irrupción editorial de tantos títulos con semejante calidad. Para nosotros, su principal obra es Respuestario, a la distancia influenciado por el colombiano Jairo Aníbal Nino.

4- Cosquillas de lluvia (Anya Damirón) La autora es una excelente cuentacuentos en los fines de semana apoyada por una gracia interpretativa que le hace vivir la ilusión y la magia de los textos que produce, a decenas de niños y adultos. Este libro es ilustrado Héctor Borlasca, nacido en la ciudad argentina de Avellaneda, creativo ilustrador, narrador de historias visuales y apasionado de los trazos. La autora ha tenido buen criterio al promover su producción mediante su página

5- Mil estrellas fugaces (Geraldine de Santis) Una encantadora ficción literaria que engarza crónicas de inmigración, el poder de la palabra, la convocatoria del valor para seguir adelante (inspirada en la inmigración japonesa de nuestro país). Ilustración de la cubierta por Nathalie Ramírez, revisión literaria de Ruth Herrera Diseño gráfico y diagramación de María Renata de Santis.

6- Todas tienen mi nombre (César Sánchez Beras) Este escritor, decimero y poeta dominicano residente en Lawrence, Boston, Estados Unidos, donde aprovecha su postura de profesor de literatura para promover el amor por las letras latinas, "Todas tienen mi nombre" novela juvenil de César Sánchez Beras (2021) ambientada en la zona rural de San Francisco de Macorís; La Gina, que reproduce una serie de personajes , desde Victoriano Saldívar, el anciano latifundista, hasta el cura Jesús María Ordoñez, objeto del rechazo del hacendado , al decirle : Lo que me falta de fe, me sobra de tierra.

7- Una ballena varada en Samaná (Avelino Stanley) Excelente diagramación destinada a público juvenil. Autor y promotor de lectura, ha incursionado en literatura infantojuvenil, el más recientes. Resalta la impecabilidad de la impresión.

8- Los ojos de Tikitín (María Teresa Ruíz de Catraín) Una historia tierna, alegre y vibrante en la que María Teresa y Laura Messina de Guiliani mezclan su imaginación y su amor por los niños y los cuentos que transmiten valores éticos y humanos, como la libertad, honestidad, prudencia, valentía, generosidad y humildad, pensados y dedicados a niños y mayores. Presentado en el Domo del Jardín Botánico Nacional resultó ser el escenario propicio para que niños y adultos conocieran la nueva obra de la escritora y gestora cultural María Teresa Ruiz de Catrain, titulado: “Los ojos de Tikitín”. Se trata de una historia tierna, alegre en la que la autora y Laura Messina de Guiliani mezclan su imaginación y amor por los niños para crear un contenido que les transmita valores éticos y humanos. La ilustradora Laura Messina de Guilianise colocó a la altura del inspirador texto de Maria Teresa. Creó una serie de pinturas brillantes con técnica collage, inspiradas en el nacimiento de su primera nieta y que sirvieron para ilustrar “Los ojos de Tikitín”, que fue curada por Gía Caro Haché.

9- ¡Fuera de este mundo! (Kianny N. Antigua) La autora, escritora dominicana residente en Estados Unidos, incursiona en un género poco apelado: la ciencia ficción manteniendo los códigos de gracia, ingenio e imaginación.

10-Mi precioso manatí (Maritza Florentino) Una verdadera joya de Editorial Santillana, dedicada a primeros lectores por parte del talento de esta talentosa creadora de literatura infantil, con una trayectoria impresionante.

Mención especial en literatura juvenil

Sahara, de Farah Hallal, escritora y poeta dominicana residente en España, ganadora con este título de la Medalla de Oro del International Latino Books Awards 2021. Hallal, una de las escritoras que produce contenidos para adultos y niños, se sabe consciente de un poder: el de un estandarte creativo que ha creado una diferenciación.

Libros Corporativos e institucionales

Bancos

Dominicana Creativa. Talento en la economía naranja (Diversos autores/Banco Popular Dominicano) Este volumen con un súper formato de arte deviene en el resumen artístico y documental más importante realizado hasta el momento sobre la capacidad productiva nacional del quehacer creativo: cine, artesanía, arquitectura, cocina, arqueología, televisión , Arquitectura y otras áreas, con exposiciones a cargo de Manuel García Arévalo, María Amalia León, Felipe Pagés, Carla Quiñones Polanco, Albert Martínez Martín, Dominique Bluhdorn y Stephen Kaplan, Juan Mubarak, Ignacio Nova, Edilenia Tactuk, José Armando Tavárez y María Marte narran a través de su experiencia y visión de futuro las oportunidades de sus respectivas industrias creativas.

80 años del banco de los dominicanos (Roberto Cassá)Un volumen trabajado como libro de arte y contentivo de la mejor historia del nacimiento y desarrollo del banco del Estado, el 25 de octubre de 1941, Santo Domingo y que fue , junto a la exposición Banreservas Historia y Sociedad (en el Centro Cultural Banreservas) los dos actos fundamentales del onomástico 80 del Banco. Rico en su data y reproduciendo documentación que ilustra el proceso, el libro consagra una de las expresiones de mayor presencia en las finanzas nacionales.

Archivo General de la Nación

El AGN es la más activa institución editora de libros dominicanos. En 2021 produjo 39 títulos, casi dos libros y medio por mes, de los cuales seleccionamos como destacados.

El juego de las llaves (Novela de EliadesAcosta Matos) Historiador responsable de una extensa bibliografía de textos reveladores de las cuitas de las dictaduras en Cuba y República Dominicana, quien nos sorprendió este año con una novela (de la que solo objetamos lo poco atractivo de su portada por el exceso del color gris y lo estereotipado de la imagen femenina) pero que lo compensa todo con el recorrido histórico/imaginativo de su visión de la vida dominicana y cubana, atrapando al lector desde el inicio de esas inolvidables primeras páginas.

Las ediciones para el AGN de Andrés BlancoDiaz tanto en 2021 como en los años anteriores, investigaciones literarias que han supuesto rescates importantes y contextualización de determinadas obras casi olvidadas para nuestras letras. Blanco Diaz es un trabajador silente y constante que ha hecho de la investigación literaria, su razón de ser. No habla demasiado, es centrado y disciplinado.

Banco Central

Los dos títulos más destacados de la Colección BCRD, por su calidad respectiva como ensayo y narrativa corta, son:

Octavio Paz. Temporalidad y soledad (Basilio Belliard).El autor es un consumado trabajador de la literatura: ensayista, poeta y crítico, de esos que tienen tiempo y disposición para emprender recorridos por la subjetividad de personalidades tan complejas e influyentes como la del escritor mexicano. Venturoso que el Consejo Editorial del Banco Central haya encontrado méritos en este texto al punto de autorizar su publicación.

Te llame tantas veces (Minerva del Risco)La escritora, gestora cultural y articulista dominicana, proclama con este título, el derecho a una voz propia, íntima, sensible y de notables giros de una poética narrativa que se desliza en la piel hasta penetrarla con fruición. Minerva es una escritora valiosa por sí misma y Te llame tantas veces, solo llega para ratificar lo obvio.

Revistas especializadas en literatura y pensamiento creativo:

La revista portuguesa Agulha, fundada en 1999 sacó en 2021 un numero dedicada a la poesía República Dominicana, para lo cual su director Floriano Martins solicitó a la poeta dominicana Soledad Álvarez, ser la coordinadora de edición, quien logra la participación de: Alejandro Paulino Ramos, Pedro Delgado Malagón, Plinio Chain, Amable López Meléndez, José Mármol, José Alcántara Almánzar. Medar Serrata, Manuel Mora Serrano,y las ilustraciones de José García Codero.

La revista Escribir en otra isla (de editorial Almenara), también orienta su edición 2021 a la literatura dominicana, con respaldo de la Embajada Dominicana en España en el marco de la Cátedra Pedro Henríquez Ureña. Los editores son Fernanda Bustamante, Néstor Rodríguez y Eva Bustamante. Se pondrá a circular en Santo Domingo en febrero 25, 2022 por parte de la Universidad de Salamanca. Entre sus contenidos se destacan las colaboraciones de Jochi Herrera (Mal y pensamiento en la obra de José Mármol; Fari Rosario: (La poética de lo maravilloso y siniestro en la novelística de Marcio Veloz Maggiolo) y Rita de Maeseneer (El rastro de la fragancia como una firma asfixiante en el aire. Una exploración de los sentidos en: “Los trajes 1975” (2017) de Rita Indiana.

La revista de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico también fue dedicada en 2021 a la Literatura Dominicana Contemporánea del Seminario Federico de Onís, y estará indizada en el portal Dialnet para internet. Su director es Miguel Ángel Náter, Ph.

Revista digital Plenamar, de la plataforma Acento, fue relanzada y reestructurada en 2021 para producir sus contenidos para edición renovable cada 30 días, gracias al trabajo de sus editores: Jochy Herrera, Jochy Mármol, Minerva del Risco, Rafael Emilio Yunén y Fausto Rosario Adamesy un grupo de colaboradores que producen trabajos sobre, cultura y artes (Literatura, Cine, Danza, Artesanía y otros renglones)