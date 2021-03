Inauguran en Nueva York escuela de Formación Académica y Música Salomé Ureña

NUEVA YORK, Estados Unidos.- El Ministerio de Cultura y el Comisionado Dominicano de Cultura en Estados Unidos inauguraron en Nueva York la escuela de formación educativa Salomé Ureña, el taller literario Eduardo Lantigua Pelegrín, la escuela de Música Tilsia Caridad Brens y las oficinas administrativas de la institución.

El acto fue encabezado por la ministra de Cultura, Carmen Heredia, y la comisionada Lourdes Batista Jakab, quien explicó que se trata de un espacio donde los artistas y la comunidad pueden fomentar y desarrollar su capacidad intelectual y cultural.

Batista Jakab agradeció al presidente Luis Abinader y a Heredia por el apoyo que, dijo, han dado al Comisionado Dominicano de Cultura y a través de esto a toda la diáspora dominicana en los Estados Unidos.

“Nuestra ministra es una gran artista y gestora cultural que entiende la necesidad de desarrollar programas artísticos y culturales para la comunidad dominicana para así mantener viva la cultura nuestra en los Estados Unidos”, precisó.

Mientras que la ministra Heredia felicitó la gestión de la comisionada y resaltó el trabajo que ha estado realizando en estos primeros seis meses.

"Hace un mes estuve en el Comisionado y un mes después he encontrado un comisionado totalmente diferente. Que alegría y orgullo me da esto, Lourdes te felicito sinceramente por el gran desempeño que has estado realizando", señaló.

Heredia resaltó que la diáspora tiene que mantener la cultura dominicana en el exterior.

En el acto también estuvieron presentes los líderes comunitarios Wilma Tamayo, el profesor Marino Mejía, el señor Ramón Penzo y Jacinto Núñez, quienes hicieron entrega a la comisionada y a la ministra de Cultura un cuadro del patricio Juan Pablo Duarte, entre otras donaciones, de acuerdo a un documento de prensa.

Los líderes comunitarios durante su participación expresaron sentirse regocijados por el cambio que se está dando en el Comisionado Dominicano de Cultura.

"Nosotros trabajamos para este cambio y queremos felicitar a la Comisionada Lourdes y a todo su equipo por el gran trabajo que vienen realizando y sentirnos bienvenidos en un espacio que ya no es propiedad de un partido o grupo sino finalmente de la comunidad. Nos alegra formar parte del grupo “Amigos del Comisionado” desde donde estaremos ayudando y de manera voluntaria sirviendo a la comunidad dominicana", manifestó la señora Wilma Tamayo.

El acto concluyó con el “Concierto Clásico Popular Cultura por un Cambio”, y la artista Cynthia la Cruz interpretó los himnos nacionales de Estados Unidos y República Dominicana