Fundéu Guzmán Ariza: variante delta, con minúsculas

Santo Domingo, República Dominicana.- Las variantes del SARS-CoV-2, que se conocen por los nombres de las letras griegas alfa, beta, gamma y delta, se escriben con minúsculas, aclara Fundéu Guzmán Ariza.

Es frecuente ver en los medios de comunicación dominicanos que los nombres de estas variantes se escriben erróneamente con mayúscula inicial: "¿Qué deben saber los dominicanos sobre la variante Delta?", "De las 113 muestras secuenciadas por organismos internacionales se detectaron en la República Dominicana las variantes? y las denominadas Alpha y Gamma" o "Pánico entre padres dominicanos en Florida por niños con variante Delta".

Tanto los nombres de las enfermedades, tal y como señala la "Ortografía de la lengua española", como los de los virus y sus variantes son sustantivos comunes y, por lo tanto, lo adecuado es redactarlos con minúsculas y sin comillas ni cursiva: alfa, no alpha (identificada por primera vez en el Reino Unido), beta (identificada en Sudáfrica), gamma (identificada en Brasil) y delta y delta plus (identificadas en la India). Sobre esta última, cabe recordar que la pronunciación en español es (plús), no (plás).

Así pues, lo recomendable habría sido escribir en los ejemplos iniciales "¿Qué deben saber los dominicanos sobre la variante delta?", "De las 113 muestras secuenciadas por organismos internacionales se detectaron en la República Dominicana las variantes? y las denominadas alfa y gamma" y "Pánico entre padres dominicanos en Florida por niños con la variante delta".

Fundéu Guzmán Ariza (www.fundeu.do) es una iniciativa de la Fundación Guzmán Ariza Pro Academia Dominicana de la Lengua, institución sin fines de lucro entre cuyos objetivos se encuentra impulsar el buen uso del español en los medios de comunicación de la República Dominicana.

Cuenta con la asesoría de la Academia Dominicana de la Lengua, el Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía y la FundéuRAE, así como con el patrocinio económico del bufete Guzmán Ariza. EFE