Fallece el trompetista "Vitín" Paz, "leyenda" e icono de la música panameña

Ciudad de Panamá, Panamá.- El trompetista Víctor "Vitín" Paz, siempre considerado como una "leyenda viviente" de la música panameña, que acompañó a grandes artistas como Frank Sinatra, Dizzy Gillespie y Las Estrellas de Fania, falleció este sábado a la edad de 89 años, dijeron medios locales y fuentes cercanas al músico.

La cantante de jazz panameña Idania Dowman, colega y amiga de Paz, fue una de las primeras en confirmar el deceso del trompetista en una llamada al diario local La Estrella de Panamá, que informó que "hasta ahora se desconocen la causa del fallecimiento".

"Con su lamentable deceso, Panamá se despide de un icono de la música de todos los tiempos y un panameño que siempre puso en el nombre de su país en todo lo alto, junto con los mejores y más completos artistas de todos los tiempos", afirmó en un comunicado el ministro panameño de Cultura, Carlos Aguilar.

'Vitín' Paz fue un músico que estuvo en los mejores escenarios junto a relevantes artistas y cantantes en Caracas, Nueva York y Panamá, sea en teatro, salsa, jazz, y también en películas como "Mambo Kings", en la que tocó la trompeta por el actor Antonio Banderas, según su hoja de vida.

Paz, que siempre fue primera trompeta, casado y padre de cuatro hijos -ninguno músico- regresó a Panamá en 1999 luego de permanecer en Nueva York por un periodo de 36 años.

Ya en Panamá realizó presentaciones eventuales, enseñó música en la Universidad de Panamá, y en los últimos años grabó varios discos en el país. El lema que compartía con sus estudiantes es que "el estudio y la verdad son la clave de la tranquilidad y la verdadera felicidad".

En 2011, el Panama Jazz Festival (PJF) dedicó su octava edición a Paz por su trayectoria en la historia de la música a nivel mundial.

Paz agradeció la distinción del PJF, y afirmó que la música en su caso ha sido "más que un trabajo, un gusto", y aprovechó el foco puesto sobre él para abogar porque el Estado apoye "sin miseria" a quienes aspiran a ser músicos.

PRIMEROS AÑOS DE FORMACIÓN.

En una de sus múltiples entrevistas, el propio 'Vitín' lo dijo: "empecé mi carrera musical desde niño, oyendo a mi papá (Víctor Nicanor Paz) tocar su trompeta y a mi mamá cantando, ellos dos siguen siendo mis principales maestros".

Fue al lado de su padre, en la Banda del Cuerpo de Bomberos, que se estrenó como trompetista desde que tenía 13 años hasta los 19, cuando empieza a mostrar su talento como futura primera trompeta y llamar la atención de músicos más experimentados.

Se da entonces la ocasión de que el músico y compositor panameño Avelino Muñoz lo recomienda precisamente para que sea contratado como primera trompeta en la Orquesta de Planta de Radiodifusora Venezuela, en Caracas, Venezuela, con la permaneció desde 1952 a 1953, cuando vuelve a su Panamá para tocar con músicos panameños hasta 1956 que regresa al país suramericano para ser contratado por orquestas, realizar grabaciones y participar en espectáculos de la televisión.

SIEMPRE FUE LA PRIMERA TROMPETA.

En Nueva York, a donde llegó en 1963 y permaneció por 36 años, Paz tocó para los mejores artistas.

En 1963, en la "Gran Manzana", comenzó como primera trompeta de la Orquesta de Tito Rodríguez, hasta 1966 cuando esta agrupación terminó, para luego pasar a trabajar con Tito Puente, con quien realizó algunas giras al exterior, una de estas a Panamá para el carnaval en 1968. Con Tito Rodríguez fue a Argentina en 1986.

Fue en la ciudad de los rascacielos que decidió establecerse como músico y realizar toda una gama de trabajos que iban desde grabar cuñas comerciales, hasta codearse y lucirse con la trompeta en Brodway en espectáculos como "Barnum", "Cabaret", "Cats" (durante 10 años), "Raisin in the sun", "The Guys and Dolls", "Sargeant Pepper (The Beatles).

Confesó que con el único músico que siempre le ha unido una amistad es con el puertorriqueño Eddie Palmieri, con quien grabó los éxitos "Puerto Rico" y "Adoración", además del álbum musical "El sol de la música latina" que ganó el Premio Grammy.

Entre los salseros a los que apoyó con su trompeta se encuentran Rafael Cortijo; Ismael Rivera; Cheo Feliciano; Gilberto Santa Rosa; La Lupe y Celia Cruz.

Pero la lista es más extensa e incluye presentaciones con la Fania Alls Star en Africa en 1974 en momentos de la pelea entre Muhamad Alí y George Foreman, y también en Panamá.

Con 'Vitín' igualmente compartieron escenario Julio Iglesias; la bailarina de flamenco Carmen Amaya; el bailarín folclórico argentino "El Chúcaro"; Benny Moré; Lucho Gatica; Olga Guillot; Toña "La Negra"; Tongolele; Rolando La Serie; Orlando Contreras; Danny Rivera; Pedro Vargas, Ruth Fernández y Libertad Lamarque, entre otros. EFE