Exposición Banreservas describe creación de banca nacional

En la exposición hay reproducciones de murales de José Vela Zanetti .

La historia de la banca en el país inicia en julio de 1869 cuando fue otorgada la concesión al Banco Nacional de Santo Domingo, abierto solo por seis meses operando, hasta enero de 1870, según se expone en la Exposición 80 años Banreservas: historia y sociedad.

Una visita guiada a la muestra en el Centro Cultural Banreservas, en la Ciudad Colonial, da cuenta de que, tras ese fracaso, los primeros intentos de crear del sistema financiero inician en 1908, con la apertura de oficinas del primer banco extranjero, The Royal Bank of Canadá, seguida, meses más tarde, por la llegada The Bank of Nova Scotia (ambos canadienses) y Nacional City Bank of New York,(estadounidense).

Raulina Capellán, museógrafa del Centro Cultural Banreservas, refiere que entre la creación del primer y abortado banco dominicano y la fundación, en 1941, del Banco de Reservas, pasarían 72 años.

El libro 80 años del Banco de los Dominicanos refiere que el viernes 24 de octubre de 1941, a las 11:30 de la mañana, los miembros del Congreso Nacional se reunieron en la Cámara de Diputados para escuchar el mensaje de Rafael Leónidas Trujillo, al depositar el anteproyecto de ley destinado a la creación del Banco de Reservas de la República Dominicana.

Ese día, legalmente hablando, ocurre el nacimiento de la institución bancaria estatal dominicana.

En 1947 se establece el marco legal y las instituciones auxiliares que marcan el inicio del sistema financiero nacional.

Más tarde, con la caída del régimen y la apertura hacia la democracia, la banca nacional comenzó a establecerse y a prosperar hasta nuestros días, iniciando una trayectoria que le ha ubicado como la institución bancaria gubernamental, trabajando de igual a igual con los bancos privados.

Los siete ámbitos

Raulina Capellán, explica que la exposición la integran siete ámbitos o estaciones interactivos, fue una panorámica del nacimiento y desarrollo del Banreservas y ofrece documentos y objetos maquinillas de escribir, sellos, contadoras manuales de dinero y de monedas y el primer cajero automático, instalado en 1991, bajo la denominación de “24 horas” , la reproducción de una bóveda, y fotografías históricas.

Trabajo de equipo

Para montar esta muestra se constituyó un equipo formado por el antropólogo Carlos Andújar (curaduría, montaje, textos y coordinación); Martha Esquivel (museografía, montaje y diseño gráfico); Raulina Capellán (montaje y asistencia museografía); Erick Borbón Pamela Núñez y Erick Grullón (artistas participantes y Sylvia Hazoury y Mijail Peralta Rodríguez, en la coordinación general.

Asesoró Roberto Cassá y la construcción de la bóveda estuvo a cargo del equipo Vallas Nobles SRL, Arcocie y ANLI, diseño/construcciones.

La muestra permanecerá abierta en el Centro Cultural Banreservas hasta el dos de enero próximo, en la calle Isabel La Católica, frente a la sede principal del banco. El director del Centro es Mijail Peralta, Gerente de Cultura de Banreservas y cineasta.

Raulina Capellán, museógrafa del Centro Cultural Banreservas, ofrece indicaciones en visita guiada a la exposición 80 años Banreservas: historia y sociedad.

Historia de BR

https://www.banreservas.com/sobre-nosotros

Otro enlace sobre historia del banco BR

Sobre el Centro Cultural:

https://elnacional.com.do/banreservas-inaugura-centro-cultural/

Sobre Mijail Peralta

https://do.linkedin.com/in/mijail-peralta-rodr%C3%ADguez-47a36ab4