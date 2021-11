Dolly Padua inaugura este domingo la exposición ‘’Grito Libertario’’

La reconocida artista plástica y gestora cultural Dolly Padua inaugurará este domingo 28 de noviembre la Exposición ‘’Grito Libertario’’ en homenaje a los mártires de la insurrección del 14 de junio de 1963 ocurrida en esa fecha.

La muestra presenta varias escenas de los guerrilleros verde y negro escarpando las montañas de Quisqueya cumpliendo así con el vaticinio hecho por su comandante en jefe, Manolo Tavarez Justo cuando en el mitin del 14 de junio de 1963, advirtió a la reacción nativa que si desconocían la voluntad popular del pueblo expresada en la urnas, en las elecciones de diciembre de 1963 que elevó al poder al profesor Juan Bosch, ‘’el 14 de junio sabía muy bien donde estaban las montañas de Quisqueya y a ella iría para encender la antorcha de la libertad, la justicia social plasmada en el programa de la Raza Inmortal.

La artista y gestora cultural, hija del guerrillero José Padua, quien cayera en la insurrección expreso que con esta exposición quiere honrar a toda esa juventud que se inmoló por la libertad y el respeto a la Constitución de 1963, desconocida por los golpistas que el 25 de septiembre de ese año, derrocaron al primer gobierno democrático surgido tras más de 30 años de dictadura trujillista.

‘’La exposición ‘’Grito Libertario’’ cuenta con el coauspicio de la Fundación manolo Tavarez Justo y de otras organizaciones patriotas identificadas con los ideales de la Raza Inmortal y el legado asumido por los hombres y mujeres del Movimiento clandestino revolucionario 14 de junio, ideado por Minerva Mirabal y su esposo Manuel Aurelio Tavarez Justo como única alternativa de derrocar la funesta tiranía trujillista.

Las esculturas hechas con raíces de árboles, follajes y figuras humanas vestidas con indumentarias guerrilleras identificadas con los colores y signos de la referida organización política esta a la vista del público este domingo, que se cumplen 68 aniversario de las guerrillas constitucionalistas de la Agrupación Política 14 de Junio.

La profesora y ex dirigente de esa entidad política, Teresa Espaillat, en la introducción del brochours con que se invita a la actividad resalta ‘’que la insurrección dejo una lección de honor compromiso con la palabra empeñada, de Manolo Tavarez Justo, quien había jurado ante el altar de la patria

que, si se interrumpía el proceso democrático, el 14 de junio sabia muy bien donde estaban las escarpadas montañas de Quisqueya’’.

Miguel Contreras, critico de la muestra señala que ‘’la artista Dolly Padua, parte de la experiencia personal y familiar para construir su interesante obra. Y agrega que en ellas hay una volcánica pasión artística entrelazada con el sentido estético y el deber histórico.’’

Finalmente, la exposición ‘’Grito Libertario será exhibida en la Galería La Llave del Arte, situada en la calle Luperón No. 204, entre C/19 de marzo y C/ Mercedes, de Ciudad Colonial, de Santo Domingo. La misma estará abierta desde las 10:00 A.M. hasta la 6:00 P.M.