Diálogo filosófico entre Daniel Vargas Peña y Andrés Merejo (4 de 4)

(AM): El libro “Minutos para el pensamiento” (2019), abarca más de 80 reflexiones concisas sobre conceptos de principios y valores ético- morales, que al parecer son divulgaciones filosóficas. En esta obra surgen temas como el amor, y algunos principios como la justicia, la libertad y la bondad que brotan de este.

¿Es el texto una especie de difusión sobre principios éticos y morales?

(DVP): El hecho de publicar la obra implica que es una difusión. Sí, queremos que se conozca, se valore y se enjuicie lo expuesto, pues todo eso es el resultado de más de 30 años de estudio e investigación empírica y creo estar dando un gran aporte para conocer más a fondo el fenómeno en cuestión. Ese estudio me condujo a todo un sistema de pensamiento, que nunca imaginé, de darnos categorías para vernos a nosotros mismos, a la sociedad y al mundo con tal.

Primero me dediqué a recoger todos los conceptos posibles que los humanos usamos para valorar, de hecho, tuve que revisar toda la historia de la filosofía, buscar en los libros sagrados de las grandes religiones del mundo, oír sermones, discursos políticos, sociales, religiosos y hasta deportivos, buscar investigaciones realizadas…Después diseñé un cuestionario que debieron llenar miles de personas de los cinco continentes acerca de los conceptos que ellos usan como valores o principios. Es muy difícil dar una visión de esto en muy corto tiempo, pero te doy muy breve esbozo.

Como resultado de todo eso quedaron 215 conceptos valorativos que ordené según su extensión. El resultado fue: un concepto que los abarca a todos (Amor) y que se divide en cinco conceptos que abarcan a todos los demás (Principios) cuyo desglose son 30 conceptos medianos (Valores) y 109 conceptos que se concretizan en la práctica humana (Indicadores de Valores). De los principios y valores encontramos 35 actitudes naturales que los propician y 35 Resultados, cuando se practican.

Mi sorpresa fue la universalidad de todos estos conceptos, hasta los indicadores son universales, no sólo porque toda la humanidad los valora, sino porque los encontraremos en el mundo físico- químico. Un nuevo paradigma de pensamiento surgió con esto, pero para poder entenderlo y aprobarlo hay que estudiar bien cada detalle y compararlo con otros paradigmas.

Ya ves porqué quiero que el mundo conozca ese sistema, en especial los estudiosos de diferentes áreas y los que enseñan ética. Creo que aquí verán claros los fundamentos de lo que enseñan. Según la literatura revisada, nunca nadie había hecho un estudio similar.

“Minutos para el Pensamiento” son 88 breves reflexiones sobre el Amor, los Principios, los Valores y sobre algunos indicadores. Esas reflexiones primero eran divulgadas por las redes sociales y, finalmente, fueron publicadas como libro por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESCYT. Fue una publicación muy limitada, por lo tanto, la divulgación de mi trabajo todavía es muy lenta, pero estoy seguro de que donde llegue dejará sus huellas.

(AM): Si partimos del principio como concepto como un marco de valores y los cuales se justifican en este, de lo que se desprende que el principio es auto- referente, es decir que se justifican por sí solos ¿Esto no es una visión que se encuentra al margen de la relación de la neurolingüística con el sujeto, la lengua, el discurso, la cultura, lo social y el poder?

(DVP): Buscar el principio o los principios estuvo presente ya en los filósofos pre- socráticos, el principio como origen de las demás cosas. Aristóteles especificó que el principio es original, auténtico, puro, haciendo referencia a lo que es primero en el tiempo como origen, siendo el fundamento inmutable y absoluto de lo que sobre ellos se desarrolla. El principio está presente en todo, nada puede existir sin él. Esta condición se cumple en los cinco principios que encontré, como conceptos superiores que comprenden a todos los demás: Justicia o equilibrio, Unidad o relaciones, Bondad o dar, Libertad o movimiento y cambio y Verdad que es el ser con su estructura lógica, su inteligibilidad.

Un concepto que se desprende de otro o una cosa que surge de otra es justificada mediante la primera. Si los principios son los conceptos primeros, entonces no hay otros que los justifiquen. Ellos son auto- referentes: La verdad se dice por la verdad, la Justicia se practica por la Justicia, porque es imprescindible en todo el equilibrio, etc. Los valores son justificados mediante su principio de referencia: ¿por qué exigimos transparencia? Pues para que haya Verdad. ¿Por qué exigimos lealtad o fidelidad? Pues para haya Unidad. Así también, a los indicadores los justifica el valor de referencia: exigimos claridad porque eso es ser transparente, aplaudimos a las personas que colaboran, porque muestran solidaridad.

Si algún neuro lingüista no sabe que hay principios y que son auto- referentes, entonces tiene la oportunidad de aprender algo nuevo que le enriquecerá. Tanto la lengua, como toda la cultura y la constelación del poder son figuraciones humanas que se van desarrollando alrededor de los cinco principios. Sin la Verdad no hay lengua, porque no habría nada para comunicar; la comunicación sólo es posible por la Justicia o equilibrio entre las partes, requiere de libertad, de relación y de bondad para dar palabras, gestos, etc. El sujeto, en todo lo que dice y hace está relacionado con los principios, aunque haya incontables formas diferentes para expresar esa relación. En este punto encaja la parte relativa o subjetiva.

(AM): La relación entre principios y valores no tienen importancia concreta sino se articula indicadores, ya que esto devienen en un carácter objetivo evidenciado en las acciones que realizamos, eso los explica tú en el texto. Ahora bien ¿La entrada en escena de los indicadores de valores en la relación de los valores y principios es buscando un referente de operatividad ético?

(DVP): Realmente yo no buscaba encontrar cosas determinadas en mi investigación. Fue el ordenamiento de los conceptos que llevó a dar con los indicadores. Yo estudié Ciencias Sociales en Alemania, además de la Filosofía; por lo tanto, a los conceptos más simples que encontrara les llamaría indicadores, pero aún no sabía que esos conceptos podían ser verificados en el accionar humano. Todo eso fue surgiendo paulatinamente. Yo suelo llevar las cosas al extremo, a ver a dónde conducen. Al dar con conceptos simples, entonces me pregunté si se corresponden con acciones concretas. Una vez resuelto eso entonces me pregunté si puedo encontrar lo mismo en los animales, los minerales y las plantas; es así entonces que tenía que consultar la física, la química, la biología, entre otras. Ahora entenderás mejor por qué llegar a estos resultados me llevó más de 30 años. Demasiado para un solo investigador, pero no había plata para formar un equipo interdisciplinario. Tampoco había un proyecto acabado para pedir financiamiento a una fundación. Es que todo iba surgiendo paso a paso.

Muchas cosas me salieron muy diferentes a lo que yo creía y esperaba. Primero pensé que los indicadores serían absoluta relatividad, pero al detectarlos análogamente en la naturaleza entonces no me quedaba de otra que concluir que también ellos son universales al igual que sus padres, los valores.

Te pongo un ejemplo: la responsabilidad es un valor de la justicia, porque busca equilibrio. Dos de los 4 indicadores de la responsabilidad son cumplir el deber y la puntualidad. Si buscas en la naturaleza, todo cumple con su rol y todo sucede a su debido tiempo, por eso podemos predecir cuándo pasará un cometa, cuándo será luna nueva, cuándo da frutos tal árbol o cuando emigran las aves. Toda la naturaleza es responsable, sólo los humanos expresamos diferentes grados de madurez en nuestro accionar con los principios y valores, llegando en ocasiones a niveles denigrantes.

(AM): La axiología como estudio filosófico que tiene que ver con los valores, con los análisis y el funcionamiento de estos, tienen que incluir, de acuerdo con tus argumentaciones, las actitudes, que son el conjunto de comportamientos o forma de actuar del sujeto en la sociedad. De ahí, que se despliegan en el texto una cantidad de actitudes, de indicadores y de principios. ¿A que estrategia discursiva ético- moral lleva esta investigación socio- empírica?

Esta investigación marca tu línea de investigación y las reflexiones que por décadas viene realizando sobre la ética y los valores. En estos tiempos cibernéticos y virtuales que caracterizan el cibermundo ¿Hay espacio para la ciberética?

(DVP): Aquí expresas varias inquietudes. Primero las actitudes. En el mar de conceptos encontrados había una parte que era como referente de interioridad o de motivación para actuar, de modo que en este nuevo paradigma las actitudes son predisposiciones o la motivación interior para actuar dirigidos por los principios y los valores. Ejemplo, la curiosidad es la predisposición hacia la verdad, la sensibilidad es actitud hacia la Bondad. Me parece muy relevante para la axiología este descubrimiento, porque cuando se quiera diseñar programas para educar en principios y valores se hace imprescindible potenciar las actitudes.

Segundo, mi interés es que estos nuevos hallazgos del sistema ético- moral y sus categorías sean conocidos para que se pueda tener una práctica más acertada en pro de una mejor convivencia y mayor desarrollo entre los seres humanos. El conocimiento real puede aportar prácticas innovadoras o mejores.

Tercero, la ética es el espacio de todo el universo. Sólo hay una ética universal. La ciberética, la ética política, deontología, la ética médica, no son éticas diferentes, sino las aplicaciones de los mismos principios y valores a áreas diferentes.

Tú eres el primer pensador dominicano, y el más grande, en abordar la temática del ciberespacio, has escrito sobre ética en el ciberespacio, ahora yo te dejo ese desafío, eres tú quien ahora deberás profundizar en la ética del ciberespacio, enriquecido con un nuevo paradigma y arsenal conceptual. Podrás dar grandes aportes mostrando la presencia y la dinámica de este sistema en el cibermundo, mostrando fortalezas y peligros para el desarrollo humano.

(AM): La ética como disciplina de la filosofía ha de abordarse desde un enfoque sistémico en la que principios, normas y valores trascienden los partidos, las ideologías, las creencias (para tales fines esta la ética deontología o normativa y la moral de cada sociedad) y los intereses grupales. ¿Es desde esta perspectiva que tu apelas a un paradigma ético-moral integral, que dé cuenta de las acciones de los seres humanos, como entes racionales que somos?

(DVP): Mi interés es mostrar que ese sistema existe y que es así como funciona el sistema ético-moral para que podamos sacar provecho de él y así mejorar nuestra convivencia, aportando a la felicidad de todos. Se teoriza mucho sobre la ética, la moral y se han escrito muchos libros sobre determinados conceptos. Como no hay acuerdo, se ha visto a los valores como ideas relativas, con las que no hay un compromiso ontológico y así la convivencia humana y el medioambiente siguen decayendo. Lo que ha faltado es una visión holística fundamentada, capaz de convencernos y sintonizarnos a todos para que hablemos el mismo idioma y podamos asumir compromisos ontológicos globales con los principios y los valores, como fue asumido con la matemática o la lógica. La enseñanza y difusión de los principios y valores debería tener igual importancia que las matemáticas que, aunque tratan de entidades ideales, se les ha asumido como realidades.

Los grupos e intereses particulares no deberían estar forzando en una dirección distinta a la que esboza el universo. Aquí radica el fracaso