Consejos para elegir el mejor vino para tu cena de Nochebuena

Si hay algo que no se queda en las fiestas navideñas es la bebida alcohólica. Aunque al dominicano le encanta el ron, en la cena de Nochebuena es más común la presencia de un buen vino.

En esta ocasión la sommelier Su Heng Lama hace una serie de recomendaciones a los lectores de ACENTO, para obtener el mejor maridaje de vino con la cena de Nochebuena.

De entrada Su Heng dice que el mejor vino es el que a usted le guste. Pero al reconocer que en la mesa del dominicano los platos que se sirven en Nochebuena tienen una tendencia dulce, la sugerencia es optar por un vino red blend californiano.

“Hay una tendencia dulce, va muy bien con los red blend californianos. Recomendados porque el dulzón que te aportan las pasas con los salados van muy bien de manera equilibrada con el dulce o azúcar residual que tienen estos vinos californianos”, dice.

Asimismo resalta que el gusto de la familia y los comensales se va a imponer a la hora de hacer la elección, pues en una casa donde haya una preferencia por los vinos españoles las opciones para Nochebuena son los elaborados con uva garnacha o uva tempranillo.

1 de 3 | Uva garnacha 2 de 3 | Uva tempranillo 3 de 3 | Su Heng Lama, Sommelier

Ahora, si no se conoce mucho de vinos o no se tiene por seguro cual escoger para esta cena, la recomendación es “irse a lo seguro con un espumante, de preferencia cava brut”.

“Cuando no se sabe con qué maridar lo que recomiendo es un espumante, preferiblemente cava, de tipo brut porque tiene el punto medio de azúcar. Esas burbujas te limpian el paladar y te preparan para el bocado que vayas a comer”, sugirió la experta.

Los errores al maridar

Lama resalta que a la hora de tomar vinos no se cometen errores, pues el maridaje es 70% objetivo y un 30% subjetivo que está relacionado directamente al gusto de las personas.

“Error fatal, es cuando el alimento se te va para un lado y el vino para otro pues no hay maridaje. No te va a pasar nada, pero no es algo que disfrutes. Cuando sientes que el vino va muy bien con el alimento que estas comiendo y ellos se realzan uno con otro sin opacarse hay maridaje y eso genera placer en la persona que lo está comiendo”, agrega.

La mejor copa

Otro aspecto importante a tomar en cuenta es la copa. Su Heng señala que dependiendo del vino hay un tipo de copa, pero de forma genérica recomienda que la misma sea fina y de cristal.

“La compañía Riedel tiene las copas de acuerdo a la variedad de uvas. Pero, para compartir en estas fiestas hay copas estándar, genéricas que sirven para vinos blancos y tintos. Lo importante es que sean finas y de cristal, de esas que suenan tin tin tin”, reseña.

Su Heng agrega que las copas mientras más finas son te ayudan a apreciar los aromas y sentir el sabor. “En las copas finas el sabor si cambia e incluso el vino se abre más. Evita las copas gruesas”