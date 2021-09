Carlos Estrella, de Cosas del País: “Estamos expuestos a perder nuestras tradiciones culinarias”

Carlos Estrella, propietario de Cosas del País. Foto: Edgar Hernández

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El propietario de la tienda Cosas del País, Carlos Estrella, deploró que en el país esté expuesto a perder las tradiciones culinarias de los pueblos.

Dijo que es necesario una intervención temprana de parte del Gobierno o de alguna entidad privada, para conservar los platos que identifican la cultura de los pueblos y regiones.

Explicó que esto se debe a que el 90% de las personas que fabrican recetas artesanales dominicanas en el interior tienen más de 70 años sin contar con un relevo que continúe con la creación de las delicias que por tanto tiempo han formado parte de la cultura culinaria del país.

“Es necesario la intervención del gobierno o alguna institución privada para no perder parte de la identidad de los pueblos. En cada pueblo hay un ayuntamiento y oficina de gobernación, que se pueden utilizar como escuelas laborales donde aquellas señoras y señores compartan sus recetas, y que los jóvenes puedan aprenderlas. Así se garantizaría que estas tradiciones no se pierdan”, planteó.

Estrella se refiere a aquellas personas que elaboran diferentes platos como el bizcocho borracho, longaniza criolla, dulce de cajuil, panecito de chicharrón, queso, la canquiña, el jalao, los churumbeles, entre otros.

“Si aquí un gobierno serio o institución privada seria no se pone a buscar pueblo por pueblo a esas personas que aún elaboran esas recetas tradicionales, y no les da un incentivo y los llevan a enseñar a 15 o 20 personas jóvenes para que puedan seguir expandiendo la tradición, dentro de cinco años vamos a tener un problema”, expresó.

Dijo que hoy en día los restaurantes dominicanos prefieren ofrecer un cheescake a un dulce de coco tierno.

“Si nosotros seguimos con la apatía y americanismos, estamos expuestos a perder esas delicias culturales”, agregó.

Sobre Cosas del País

Carlos Estrella comenzó Cosas del País en el año 1989 con la idea de traer a la capital, un sitio pequeño, todas las cosas buenas que habían en los pueblos.

"Para ese momento a la capital venían personas de los distintos pueblos y por asuntos de trabajos casi no tenían tiempo para viajar al interior. Por eso yo decidí traerles de cada pueblo lo mejor", contó.

Explicó que lamentablemente el capitaleño no sabe lo que son las cosas dominicanas, pues no sale de la capital. “Va a la Romana, a Punta Cana y se devuelve, pero no hace turismo interno. Un día va a Jarabacoa, un día va a Constanza”.

Sobre las provisiones que se pueden encontrar en su tienda, Estrella manifestó que se ha encargado de contratar con personas en las distintas provincias que se encarguen de la elaboración de los mejores productos de esos lugares.

Dijo que ha preferido tratar directamente con hombres y mujeres de manera independiente, que puedan elaborar esos productos de manera artesanal directamente para Cosas del País y de esa manera poder contribuir al sustento de esas familias.

“Son hombres y mujeres de campo, que me hacen una cantidad limitada de los productos porque no saben fabricar en grandes cantidades. De eso mantienen a sus familias, por eso independientemente de cómo esté el clima o la situación que sea nunca he dejado de buscar sus mercancías porque esto ya es un compromiso”, aseguró.

Aclaró que los precios de esos productos son proporcional al trabajo de los productores, tomando en cuenta la materia prima y el tamaño de la producción la cual no es de volumen industrial