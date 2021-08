África en mi Piel gana el premio de diseño gráfico de EE. UU.

SAN MARTÍN, Caribe. —La editorial de San Martin, House of Nehesi Publishers ha ganado el premio de diseño gráfico del American Inhouse Graphic Design de los Estados Unidos por el libro del dominicano Profesor Rafael Nino Féliz, África en mi piel / Africa in My Skin / L’Afrique dans la peau, que publicó recientemente en edición trilingüe. Eso según Gordon Kaye, editor de Graphic Design USA (GDUSA) quien otorga los premios.

La portada del libro ganador fue diseñada por Gina Rombley de BEOS, Inc., EE.UU.

En julio de 2021, House of Nehesi Publishers (HNP) recibió el premio en nombre de ambas empresas de las manos de GDUSA en la ciudad de Nueva York, dijo Jacqueline Sample, presidenta de la editorial independiente de San Martin.

Este año se celebra el 58 aniversario de los premios de diseño GDUSA. “Recibimos más de 6.800 entradas; sólo el 10 por ciento de calidad superior, (incluyéndote a ti) – fueron seleccionados como ganadores”, escribió la directora de premios Sasha Kaye-Walsh a HNP en un correo electrónico del 29 de julio.

Entre las marcas y empresas ganadoras del premio de diseño gráfico 2021 se encuentran “AARP, Amazon, American Bar Association, Art Institute of Chicago, Citibank, Doritos, E&J Gallo Winery, Gatorade, PepsiCo, Prudential, State Farm, Walmart y muchos más ”, agregó Kaye-Walsh.

“Damos las gracias a Gina Rombley por su impresionante diseño de la portada del libro del Profesor Feliz”, dijo Sample. "Gracias también a GDUSA por seleccionar a HNP entre sus galardonados de este año".

Sample también felicitó al Profesor Rafael Nino Féliz. “No puedo agradecerle lo suficiente por decidir publicar África en mi piel / Africa in My Skin / L’Afrique dans la peau con HNP ", dijo.

El libro de poemas África en mi piel / Africa in My Skin / L'Afrique dans la peau se puede obtener en las librerías Van Dorp y Arnia en San Martin, librerías en Santo Domingo, RD, y en Amazon y SPDbooks África en mi piel / Africa in My Skin / L'Afrique dans la peau está disponible en las librerías Van Dorp y Arnia en St. Martin, asi como en librerías en Santo Domingo, RD, y también por internet en Amazon y SPDbooks https://bit.ly/3wQQOC2 .

HNP también ganó el premio GDUSA en 2017 y 2018, con diseños de portada de Carole Maugé-Lewis para Plastered in Pretty de N.C. Marks y Language, Culture, and Identity in St. Martin de Rhoda Arrindell respectivamente, dijo Sample