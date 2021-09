Revés para bitcoin en Sudáfrica: el Banco de la Reserva dice que no es una moneda

El gobernador del Banco de la Reserva de Sudáfrica (SARB), Lesetja Kganyago, revivió esta semana la antigua creencia que las criptodivisas como bitcoin no son monedas. Según Kganyago, los criptoactivos, como prefiere llamarlos, no son monedas porque no cumplen uno de los requisitos de una divisa.

En declaraciones recientes Kganyago afirma que las criptodivisas como el bitcoin sólo cumplen parcialmente una de las tres características clave de una moneda y argumentó que "en primer lugar, una moneda debe ser un medio de intercambio generalmente aceptado. En segundo lugar, debe ser aceptada como depósito de valor. Y en tercer lugar, debe ser una unidad de cuenta. Una criptomoneda es un depósito de valor. Es un medio de intercambio, pero no es generalmente aceptado. Sólo la aceptan quienes participan en ella".

A pesar de adoptar esta postura hacia las criptodivisas, el gobernador del SARB insiste en que el banco central debe seguir regulando estos activos porque "Cuando la gente pierde dinero luego de invertir en criptomonedas, pregunta qué ha hecho el gobierno al respecto."

Sin embargo, en cuanto a blockchain, Kganyago expresó que "esta tecnología puede ser útil en muchos otros aspectos", pero no hizo más declaraciones sobre ese tema.

