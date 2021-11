La Reserva Federal se debate entre opiniones de todo tipo sobre un dólar digital

Varias economías a lo largo del mundo comienzan a acelerar sus proyectos para lanzar su propia moneda digital del banco central (CBDC), con China a la cabeza. En Estados Unidos, la propuesta del dólar digital no parece entusiasmar demasiado a las autoridades, y en el interior de la Reserva Federal (FED) la iniciativa tiene adeptos y críticos.

Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos.

El máximo organismo financiero de la potencia americana trabaja actualmente en un informe sobre potenciales beneficios de una moneda digital que complemente al dinero físico. El propio presidente del organismo, Jerome Powell, aseguró que su intención sería realizar un proyecto correcto, pero no necesariamente rápido. Sus gobernadores tienen opiniones encontradas.

En agosto, Lael Brainard, miembro de la Junta de Gobernadores de la FED, señaló que es "urgente" que el gobierno avance en el desarrollo de una moneda digital. "El dólar es muy dominante en los pagos internacionales. Pero si hay otras jurisdicciones importantes en el mundo con una moneda digital, una oferta de CBDC, y Estados Unidos no tiene una, no me parece un futuro sostenible", señaló en aquel entonces. Tres meses más tardes, sus colegas se expresaron de la forma opuesta.

Michelle Bowman deslizó hace algunos días que el sistema de pagos de Estados Unidos es seguro y eficaz, por lo que no ve necesario avanzar sobre una CBDC. Si bien sus comentarios parecieron algo ajenos a la innovación financiera en la que está avanzando el mundo entero, confesó que no está segura de entender como funcionan las monedas digitales.

Leer más: ►EE.UU. no competirá con China en una "carrera cripto"

Bowman, de todos modos, no fue la única funcionaria de la FED en expresarse en contra de un eventual dólar digital. Randal Quarles, también reconoció su ignorancia al respecto. “No entiendo por qué dedicaríamos la enorme cantidad de recursos y el riesgo tecnológico y la disrupción significativa al funcionamiento actual del sistema financiero que vendría del banco central diciendo que vamos a proporcionar esta moneda digital”, deslizó el gobernador en una conferencia hace algunas semanas.

Otra cuestión que aqueja a los funcionarios del organismo tiene que ver con la competencia dentro del sistema financiero estadounidense. Christopher Waller, otro gobernador de la FED, cree que un dólar digital enfrentaría al organismo con los bancos privados. “¿Debería el banco central participar más en el procesamiento de pagos para hogares y empresas de una manera que les permita eludir el sistema bancario?”, cuestionó el funcionario durante un foro.

Lo cierto es que aún el Gobierno encabezado por Joe Biden no se ha decidido por ningún rumbo respecto a una nueva moneda digital soberana, por lo que hay una inusual expectativa sobre el documento que presentará la Reserva Federal, donde se expondrán los beneficios, riesgos y potenciales usos de una CBDC.

Seguir leyendo:

► Tenso cruce en el Congreso estadounidense por las criptomonedas: “No reprimamos la innovación”

► EE.UU.: "No tenemos intención de prohibir a las criptomonedas"

► Primero las regulaciones, después las CBDC