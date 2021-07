La financiera de George Soros comienza a negociar con BTC

Soros Fund Management, la financiera privada del multimillonario George Soros, comenzó a negociar con Bitcoin (BTC). Según informaron los medios estadounidenses, se trata de una estrategia comercial de la firma para explorar un mayor abanico de activos digitales, por lo que la criptomoneda líder no sería el único objetivo.

El portal TheStreet anunció ayer que la CIO de la financiera, Dawn Fitzpatrick, autorizó a la firma a comerciar con Bitcoin y otras criptomonedas. Tanto la empresaria como el equipo de la empresa habrían estado trabajando en estudios y análisis sobre el mercado durante algunos meses, y finalmente terminaron por decidirse a incursionar.

Desde Soros Fund Management aún no han hecho declaraciones públicas sobre el asunto, por lo que no está claro si se trataría de un nuevo servicio cripto o de una inversión por parte de la compañía. De todos modos, la incursión del gigante financiero en el mercado sería un nuevo impulso para la adopción global, aunque no tanto para el precio de BTC.

A mediados de los 90’, el propio Soros fue criticado por vender en corto la libra esterlina y lograr un importante rédito personal. En vistas a los acontecimientos recientes en el mercado cripto, sus antecedentes lo acercan más a la figura de especulador financiero que a la de un auténtico hodler.

Por último, cabe destacar que, a fines de marzo de este año, la financiera reconoció sus intenciones de invertir en infraestructura digital. Fitzpatrick declaró en ese entonces que no cría que BTC sea una moneda. “Es una mercancía. Pero es un producto que se puede almacenar y transferir fácilmente”, señaló la CIO en diálogo con Bloomberg. En ese momento BTC cotizaba por encima de los USD 50K, y la empresaria remarcó que estaba “en un punto de inflexión”.

