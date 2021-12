Expertos y analistas no parecen preocupados por el presente de bitcoin

Bitcoin(BTC) continúa sin poder recuperarse por encima de los USD 50K, y todo parece indicar que terminará el 2021 con un crecimiento anual de entre el 60% y 70%. Sin embargo, los principales analistas del mercado han puesto paños fríos a la situación actual y marcan que no hay señales de una corrección más grave que la actual en el corto plazo.

Buying the dip visualised (spot volumes seen on-chain). It has been happening, it's moderate, but most importantly, as yet there's no signs of a further sell-off cascade. Also worth keeping in mind longs have already been flushed. pic.twitter.com/j5cjUOIGmA

— Willy Woo (@woonomic) December 13, 2021