Ex estrella de la NBA no invierte en cripto porque no entiende cómo funcionan las criptomonedas

Shaquille O'Neal, leyenda de la NBA, declaró esta semana que no tiene inversiones en criptomonedas y "probablemente" se mantenga alejado a los criptoactivos hasta que comprenda cómo funcionan.

Shaq, ex figura de Orlando Magic y Los Angeles Lakers, entre otras franquicias de la National Basketball Association, confesó en una entrevista a la CNBC que "no entiende las criptomonedas ni cómo funciona blockchain"

El exjugador del Dream Team y ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, reconoció que numerosos atletas se han asociado con empresas centradas en las criptomonedas o han invertido sus propios activos en ellas, pero estas historias no lo convencen de ingresar en el ecosistema: "Cada vez que alguien me cuenta una de esas experiencias, me gusta. Pero, para mi, son demasiado buenas para ser verdad"

A pesar del creciente número de jugadores profesionales y ejecutivos de la NBA que abrazan los criptoactivos, el ex jugador que participó en películas como Kazaam o Steel, descarta invertir una parte de su patrimonio neto estimado en 400 millones de dólares en criptoactivos, hasta que aprenda.

En un ejemplos de este tipo de cooperación, Stephen Curry, base de los Golden State Warrios de la NBA, se subió a la ola de los tokens no fungibles (NFT) y compró una colección del Bored Ape Yacht Club (BAYC). La operación tuvo lugar gracias a la membresía exclusiva del club con el proyecto, que desde que se lanzó en abril ya generó un volumen de operaciones de casi 400 millones de dólares.

Otro jugador de la NBA, el guardia de los Brooklyn Nets Spencer Dinwiddie, se asoció a la plataforma de préstamos cripto Cred para lanzar una página especial para sus fans. Los seguidores de Dinwiddie podrán ganar intereses en stablecoins y otros criptoactivos, con una tasa de interés anual del 10%.

Seguir leyendo:

► Bitcoin puede ocupar el lugar vacío que deja OnlyFans

► Cómo crear y vender tus propios NFTs

► Convierte su meme en NFT y gana más de 450 mil dólares

Sumate a la comunidad Cripto247.Seguinos en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Telegram y enterate de todas las noticias del mundo cripto al instante.