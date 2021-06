Euro digital: la protección de la privacidad se destaca como lo más atractivo de la nueva moneda

Fabio Panetta, un ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) aseguró que la nueva moneda digital de banco central (CBDC) que busca crear el organismo -el euro digital- les garantizará a los usuarios la protección de su privacidad. Hace algunas semanas, una investigación local había determinado que ese punto era uno de los que más les preocupaba a los europeos.

Mientras el principal organismo financiero de Europa debate puertas adentro la posible implementación de un euro digital, sus principales funcionarios destacan públicamente su potencial implementación. Además de subrayar su seguridad, Panetta también destacó que el activo le ayudaría al BCE a “proteger su soberanía monetaria”, en vistas al crecimiento del mercado cripto.

Para remarcar su tesis sobre la seguridad de la CBDC y disipar los miedos a su alrededor, el funcionario la comparó con las stablecoins“tradicionales” y afirmó que su seguridad es mayor. Particularmente, mencionó el hecho de que tienen empresas privadas detrás.

“Existe la amenaza potencial que podría provenir de que otros emitan un medio de pago digital. Si la gente quiere pagar digitalmente y el BCE no les ofrece un medio de pago digital, otra entidad lo haría”, aseguró Panetta. Y agregó: “Si el BCE se aventura en los pagos digitales, la privacidad estará mejor protegida, porque no somos como empresas privadas. No tenemos ningún interés comercial en almacenar, gestionar, y mucho menos abusar de los datos de los usuarios”.

Por último, el miembro de la Junta Directiva del organismo encabezado por Christine Lagarde deslizó la posibilidad de que el nuevo euro digital sea “permisible” con la información requerida para pagos pequeños. Es decir, que quizás se admitan pagos anónimos para operaciones menores a los 100 euros.

Los grandes movimientos de capitales tendrán seguramente un estricto control y seguimiento, ya que también existen temores por parte de las autoridades sobre la supuesta vinculación del mundo digital con el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo.

