Es urgente que Estados Unidos desarrolle su moneda digital

La gobernadora de la Fed no puede creer cómo EEUU todavía no tiene una CBDC

Lael Brainard, miembro de la mesa de gobernadores del la Reserva Federal de los Estados Unidos, afirmó este fin de semana que es urgente que su país desarrolle una moneda de digital y que no puede entender cómo todavía EEUU no tiene su CBDC.

En su ponencia ante el Grupo de Estrategia Económica del Instituto Aspen, Brainard declaró que el hecho de que otros países, como China, estén avanzando con su propia moneda digital de banco central es razón suficiente para que Estados Unidos comience a desarrollar la propia y no se queda atrás. Y agregó que:

"El dólar es muy dominante en los pagos internacionales. Pero si hay otras jurisdicciones importantes en el mundo con una moneda digital, una oferta de CBDC, y Estados Unidos no tiene una... no me parece un futuro sostenible".

Brainard también expresó que uno de los casos de uso más convincentes se da en el ámbito internacional, donde las cadenas de intermediación son opacas, largas y costosas.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, en comentarios a principios de este mes describió el análisis como un paso clave para acelerar los esfuerzos de la Fed para determinar si debe emitir su propio CDBC. A tal fin, funcionarios de la Reserva Federal están estudiando a fondo el universo de los pagos digitales, recogiendo opiniones del público sobre los posibles costes y beneficios, así como las consideraciones de diseño. El objetivo, según se pudo saber, es publicar un documento de debate a principios de septiembre

Además de las razones externar mencionadas, Brainard afirmó que también existen motivos de índole interno para una moneda digital respaldada por Estados Unidos, y explicó que"el espectacular aumento de las stablecoins, una forma de criptodivisa vinculada a una moneda convencional como el dólar estadounidense, pero que no está respaldada por ningún gobierno", son un buen ejemplo de caso de uso exitoso para apoyar el desarrollo de una moneda digital estadounidense:

"Las stablecoins podrían proliferar y fragmentar el sistema de pagos, o una o dos podrían emerger como dominantes. En cualquier caso, en un mundo de stablecoins se podría imaginar que los hogares y las empresas, si la migración fuera realmente muy intensa, simplemente perderían el acceso a un activo de liquidación seguro respaldado por el gobierno, que es, por supuesto, lo que la moneda siempre ha proporcionado".

Brainard finalizó afirmando que "una CBDC también podría ayudar a resolver otros problemas, como la dificultad durante la pandemia de hacer llegar los pagos del gobierno a las personas sin cuentas bancarias, que también suelen ser las que más los necesitan".

