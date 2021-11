El tercer hombre más rico de México aconseja comprar bitcoin

Ricardo Salinas Pliego, multimillonario mexicano y la tercera persona más rica del país, aconsejado a los inversores que "compren bitcoin ahora mismo".

El fundador y presidente del Grupo Salinas, comentó esta semana en una charla sobre economía que Estados Unidos "se parece cada vez más a cualquier otro país irresponsable del tercer mundo" y que a causa de la constante emisión monetaria recomienda invertir lo antes posible en la principal criptomoneda.

Good old USA is looking more and more like any other irresponsible third world country....wow...look at the scale of fake money creation.

Buy #Bitcoin right now. https://t.co/xzv0xk2TQq pic.twitter.com/JMslqlagLE

— Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) November 24, 2021