Bukele defiende la Ley Bitcoin ante críticas del Banco de Inglaterra

Desde la entrada en vigencia de la Ley Bitcoin a mediados de este año -que le dio a la BTC estatus de moneda legal en el país-, muchos organismos del mercado financiero tradicional cuestionaron la iniciativa. El último en hacerlo fue el gobernador del Banco de Inglaterra, y el presidente salvadoreño Nayib Bukele le respondió por redes sociales.

Bank of England is “worried” about El Salvador’s adoption of #Bitcoin?

Really?

I guess Bank of England’s interest in the well-being of our people is genuine.

Right?

I mean, they have always cared about our people. Always.

Gotta love Bank of England ????https://t.co/qsQNdw8h7L

— Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) November 27, 2021