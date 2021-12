BitMEX lanza su nuevo token nativo: BMEX

BitMEX, una de las empresas de derivados cripto más importantes del mundo, anunció el lanzamiento de su nuevo token nativo. Se trata de BMEX, un activo digital que comenzará a comercializarse el 1 de febrero de 2022. Según anunció el exchange, depositarán una cantidad inicial de activos en las direcciones de sus clientes.

We’re thrilled to announce the minting of our token, BMEX ????

The Token for True Believers!

Learn how to be eligible for our #BMEX #airdrop here: https://t.co/obpUxHySmJ pic.twitter.com/9naBGT08wM

— BitMEX (@BitMEX) December 21, 2021