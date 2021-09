Así transcurrió la primera semana de la Ley Bitcoin en El Salvador

Hoy entró en vigencia la Ley Bitcoin en El Salvador, que transforma a la criptomoneda en una moneda de estatus legal. Los ciudadanos ahora pueden pagar bienes y servicios con BTC, sin pagar comisiones o impuestos por ellos. El sistema comenzó a funcionar esta mañana y se registraron algunos problemas con la billetera digital Chivo, aunque ya hay funcionarios trabajando en ello.

“Por unos momentos, Chivo no funcionará”, escribió el presidente Nayib Bukele en su cuenta de Twitter esta mañana. Según explicó, se detectó un problema en el sistema, por lo que rápidamente comenzaron a trabajar para aumentar la capacidad de los servidores de captación de imágenes.

El mandatario aclaró que algunas personas tuvieron problemas de instalación por esa razón, y que no volverán a conectarla hasta que esté corregido, lo que podría demorar algunas horas. “Cualquier dato que traten de ingresar en este momento les dará error. El sistema está desconectado mientras se aumenta la capacidad de los servidores. Es un problema relativamente sencillo, pero no se puede arreglar con el sistema conectado”, señaló Bukele.

“Mejor despacio y con buena letra. Un poquito de paciencia”, deslizó el presidente en sus redes sociales. El nuevo sistema tiene expectante a todo el mundo, y el propio Bukele sabe que el más mínimo problema será utilizado por los detractores de las criptomonedas para arrojar críticas al proyecto.

Horas antes de que la Ley Bitcoin entre en vigencia y los salvadoreños puedan canjear indistintamente sus dólares por BTC o viceversa, Bukele había señalado en su perfil de Twitter que el proyecto no tendría un éxito instantáneo, sino que vendría con algunas enseñanzas.

“Como toda innovación, el proceso del Bitcoin en El Salvador tiene una curva de aprendizaje. Todo camino hacia el futuro es así y no se logrará todo en un día, ni en un mes. Pero debemos romper los paradigmas del pasado”, escribió ayer el presidente centroamericano. Y agregó: “El Salvador tiene derecho a avanzar hacia el primer mundo”.

Como dato anecdótico, muchas personas se aceraron a un Mc Donalds de la capital salvadoreña para probar el sistema de pagos cripto e intentar comprar su desayuno y/o almuerzo con bitcoin y se llevaron una grata sorpresa: la cadena de comidas rápidas estaba preparada y ya acepta BTC en El Salvador, como lo documentó un periodista usuario en Twitter:

Just walked into a McDonald's in San Salvador to see if I could pay for my breakfast with bitcoin, tbh fully expecting to be told no.

