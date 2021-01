De los deportes a la literatura, la música y el cine: dominicanos, españoles, boricuas y otros

Julio César Imbert, del béisbol al cine.

Madrid, España, 4 ene (Laura Tabuyo/EFE/ y otros servicios de Acento.com.do).- ¿Qué tienen en común Paul Newman, Éric Cantona, Gina Carano y Ernest Hemingway? Son algunos ejemplos de los vasos comunicantes entre el mundo del deporte y el de la cultura. Cuando quedan solo 200 días para que se inicien los Juegos Olímpicos de Tokio, recordamos algunos casos.

LITERATURA

Miguel Batista.

La historia de la literatura cuenta con grandes nombres que compartieron su maestría para las letras con unas innegables dotes para el deporte. Ese era el caso del gran Ernest Hemingway (Oak Park, EE.UU 1899 - Ketchum, EE.UU 1961), que durante sus años de juventud practicó con éxito boxeo y se aficionó de forma intensa al tiro deportivo.

El dominicano Miguel Batista, además de tener una exitosa carrera en el béisbol de las Grandes Ligas de los Estados Unidos, como lanzador, es escritor de novelas y poemas. ha escrito un libro de poesía en español titulado "Sentimientos en Blanco y Negro". Batista ha publicado Ante los ojos de la ley, novela puesta en circulación en 2006 en los Estados Unidos en inglés bajo el título The Avenger of Blood. En 2007 se publicó en español en República Dominicana y en Puerto Rico.

Más cercano al profesionalismo estuvo el mítico representante de la Generación Beat Jack Kerouac (Massachusetts, EE.UU 1922- Florida, EE.UU 1969), que trágicamente vio como una lesión en la tibia truncaba una prometedora carrera como jugador de fútbol americano, con la Boston College y la Universidad de Notre Dame interesados en contratar sus servicios.

Y más próximos en el tiempo se encuentran los casos de Nate Jackson, jugador de los Broncos de Denver, de 2003 a 2008, que ahora dedica su tiempo a escribir relatos autobiográficos y, en especial, Haruki Murakami (Kioto, Japón-1949), que con su libro "De que hablo cuando hablo de correr" (2007), compartió con sus lectores su amor por las carreras de fondo.

MÚSICA

En el campo musical quizás destaque por encima de todos Julio Iglesias (Madrid-1943), que llegó a militar en el juvenil del Real Madrid, como portero, hasta que un desafortunado accidente le hizo enfocar sus ambiciones en el mundo musical.

Julio Iglesias.

El legendario boxeador estadounidense Joe Frazier, que peleó en tres ocasiones con el ícono Muhammad Alí y lo venció en una, pasó del rudo deporte de las narices chatas a los escenarios de la música convirtiéndose en cantante de jazz.

El puertorriqueño Bernard "Bernie" Williams además de convertirse en una superestrella de las Grandes Ligas, con el más exitoso equipo de la historia, Yanquis de Nueva York, es una excelente guitarrista de jazz, y tras retirarse con gloria del béisbol se dedica a dar conciertos.

Otro boricua, Rubén "El Indio" Sierra, que también trabajó para los Yanquis, es cantante de salsa y tiene su propia orquesta.

El español Álvaro Benito (Salamanca, 1973), que incluso debutó con la primera plantilla del Real Madrid, hasta que una sucesión de lesiones le hicieron colgar las botas e iniciar una exitosa carrera musical, al frente del grupo Pignoise.

En el bando contrario, el argentino Germán "El Mono" Burgos compaginó su carrera como guardameta, entre otros de la selección argentina y del Atlético de Madrid, con su pasión por la música rock, que le llevó a publicar cinco álbumes entre 1999 y 2005, antes de convertirse en el ayudante de Diego Simeone en el banquillo rojiblanco.

Situaciones muy distintas a las de la cantautora y futbolista británica Chelcee Grimes (Liverpool, Reino Unido, 1992), que compagina su pasión por la música con una asentada carrera en los terrenos de juego, defendiendo los intereses del Tranmere Rovers L.F.C.

Una carrera mucho más reposada que la de la famosa violinista y aficionada al esquí alpino Vanessa Mae (Singapur, 1978), una mujer que alcanzó la fama mundial en 1994 con su disco de versiones "The Violin Player" y que fue condenada a cuatro años de suspensión por hacer trampas, en las pruebas que le clasificaron para los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014.

CINE

El dominicano Julio César Imbertpasó de su carrera en el béisbol profesional al cine. Después de jugar con los equipos dominicanos Leones del Escogido y Águilas Cibaeñas, además de los equipos mexicanos los Diablos Rojos, Jalisco, Orizaba, Yucatán, Veracruz y Saltillo. En 1972 fue contactado y convencido por productores de cine en México y así empezó una exitosa carrera de actor para cine, televisión y fotonovelas.

Escribió el libro autobiográfico Out 27- Mi pasión... el béisbol, Mis dos amores, Dominicana y México.

El cine y el deporte tienen una larga historia de talentos compartidos con ejemplos como el de Johnny Weissmuller (Freidorf, Rumanía, 1904 - Acapulco, México, 1984), famoso nadador de talentos múltiples, capaz de lograr 5 medallas olímpicas y batir récords en atletismo, para posteriormente meterse en el papel de Tarzán y alcanzar las colinas de Hollywood.

Una laureada carrera olímpica que también disfrutó Jason Statham (Shirebrook, Reino Unido-1967), ya que el ahora protagonista de adrenalínicas y viriles cintas de acción, participó en los Juegos Olímpicos de Seúl 88, Barcelona 92 y Atlanta 96, como saltador de trampolín.

Muy cerca del entorchado olímpico estuvo Geena Davis (Massachusetts, EE.UU., 1966), que se quedó en las semifinales de la fase de clasificación del equipo estadounidense de tiro con arco, para Sídney 2000.

Fuera del entorno olímpico, el famoso delantero francés del Manchester United Eric Cantona (Marsella, Francia-1966), cuenta con una interesante carrera frente a las cámaras con apariciones en cintas de autor como "Buscando a Éric" (Ken Loach, 2009) o la reciente miniserie "Recursos inhumanos" (Ziad Doueiri, 2020), estrenada en Netflix.

Aunque para grandes interpretaciones, las que durante toda su vida logró Paul Newman (Ohio, EE.UU., 1925 - Connecticut, EE.UU., 2008), con míticos papeles en cintas como "El largo y cálido verano" (1958), "La leyenda del indomable" (1967) o "El golpe" (1973). Un talento que compaginó con su amor por los coches y un espíritu aventurero que le llevaron a participar en las 24 horas de Le Mans.

La Roca con su esposa Lauren Hashian

Otro estadounidense, Dwayne Johnson, conocido como La Roca, se ha destacado tanto en el cine, con películas de acción, como en el ring de la lucha libre profesional.

Un mundo muy alejado del de la exluchadora de artes marciales Gina Carano (Texas, EE.UU., 1982), una pionera de este estilo de lucha, que tiene en su expediente haber participado en la primera pelea femenina de artes marciales mixtas, y que en su salto a la gran pantalla ha logrado codearse con directores prestigiosos como Steven Soderbergh y famosas sagas como "The fast and the furious". Sin olvidar su papel en la serie de más éxito de Disney+, "The mandalorian" EFE